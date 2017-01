Star Wars 8‘in adı resmen belli oldu. The Last Jedi olacak sekizinci filmin 15 Aralık’ta vizyona gireceğini söyleyerek detaylara geçiyoruz…

Star Wars 8’in Adı Star Wars: The Last Jedi Oldu

Lucasfilm‘in duyurusunun yaptığı Skywalker efsanesinin isminin Star Wars: The Last Jedi olduğunu belirtti. Ancak güzel bir detay da mevcut.

Serinin üç filmi Revenge of the Sith, Return of the Jedi ve The Last Jedi‘ın afişlerinin kırmızı ağırlıklı olması filmlerin ortak noktası olarak göze çarpıyor.

Rian Johnson’ın yazıp yöneteceği Star Wars: The Last Jedi’ın hikayesel anlamda The Force Awakens’ın devamı olacağını biliyoruz.

Star Wars 8’in oyuncuları ise şu şekilde olacak

Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Lupita Nyong’o, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie ve Andy Serkis. Ekibe yeni katılanlar ise Oscar ödüllü Benicio Del Toro, Laura Dern ve Kelly Marie Tran.

Devam filminin yapımcısı ise Kathleen Kennedy ve Ram Bergman iken Yönetici Yapımcıları J.J. Abrams, Jason McGatlin ve Tom Karnowski’dir.

Star Wars: The Last Jedi 15 Aralık’ta vizyondaki yerini alacak.