Star Wars: The Last Jedi’ın Yönetmeni Rian Johnson’dan İlk Fotoğraf

Star Wars: The Last Jedi‘ın yönetmeni olan Rian Johnson, Instagram hesabından filmin kurgu aşamasına ait ilk fotoğrafı paylaştı.

Star Wars: The Last Jedi oyuncu kadrosunda yer alacak isimler şöyle: Mark Hamill, Carrie Fisher (Son defa), Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Lupita Nyong’o, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie ve Andy Serkis. Ekibe yeni katılanlar ise Oscar ödüllü Benicio Del Toro, Laura Dern ve Kelly Marie Tran’dir.

Devam filminin yapımcısı ise Kathleen Kennedy ve Ram Bergman iken Yönetici Yapımcıları J.J. Abrams, Jason McGatlin ve Tom Karnowski’dir.

Star Wars: The Last Jedi 15 Aralık’ta vizyondaki yerini alacak.

Rian Johnson’dan Star Wars: The Last Jedi Fotoğrafı