Tim Burton’ın Live-Action Dumbo Filmine Will Smith de Katıldı

Bir Disney klasiği olan Dumbo, Tim Burton ile Live-Action animasyon olarak karşımıza gelmeye hazırlanıyor. Will Smith de filmin başrolü olacakmış!

Will Smith, Tim Burton’ın Dumbo Filminde Başrolde

Deadline‘ın haberine göre ünlü yönetmen Tim Burton’ın yeni filmi Dumbo’nun başrolü için arayışını sonlandırmış. 2 Oscar adaylığı bulunan ünlü oyuncu Will Smith, Disney’in klasikleşmiş animasyonunda yer alacakmış. Henüz rolü belli olmamasına rağmen başrolü ya da filmin anlatıcısı olacağı da konuşuluyormuş.

Dumbo, Walt Disney tarafından üretilen 1941 yapımı bir Amerikan animasyon filmidir. Film 23 Ekim 1941 yılında yayınlanmış Walt Disney Animasyon Klasiklerinin dördüncü filmidir. Helen Aberson ve Harold Pearl’in aynı adlı kitabından uyarlanan animasyon bir anne-oğul ilişkisi hikayesini anlatır.

İçten içe kötü bir şeylerin olacağını düşünüyor olsak da Dumbo’nun villain’ı olarak Tom Hanks‘in seçilmiş olması içimizi birazcık rahatlattı. Variety‘nin haberine göre usta oyuncu filmin villain’ı olarak karşımıza gelecekmiş. Umarız çöp bir film izlemeyiz. Şimdiden beklentilerimizi yükseltmeyelim!

