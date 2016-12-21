Wes Anderson’ın Yeni Filmi Isle of Dogs’a İlk Bakış

Wes Anderson‘ın yeni filmi Isle of Dogs‘u resmen duyurdu. Bryan Cranston ve Edward Norton‘ın da kadrosunda yer aldığı animasyon 2018’de vizyonda olacak.

2009 yılında vizyona giren Fantastic Mr. Fox ile stop-motion animasyonda yepyeni kapılar açan Wes Anderson, şimdi ise fobisi olan köpekler ile ilgili bir animasyon ile karşımızda!

Aşağıdaki videoda izleyeceğiniz üzere Isle of Dogs, Rex isminde bir köpeğin etrafında geçen hikaye olacak. Rex’i de hastası olduğumuz oyunculardan Edward Norton‘ın seslendireceğini de pek güzel bir şekilde öğreniyoruz.

Wes Anderson, filmi bir kitlesel fonlama olan Crowdrise ile birleştirip bağış yapılmasını ve sonucunda filmin seslendirici ekibine katılma hakkı da vaad ediyor. Toplanan paranın Martin Scorsese‘nin Film Vakfı‘na aktarılacağı da bu adamın güzel kalbinin diğer tarafı.

Isle of Dogs filminin orijinal seslendirici kadrosu şu şekilde olacak;

Edward Norton

Bill Murray

Jeff Goldblum

Bob Balaban

F. Murray Abraham

Tilda Swinton

Frances McDormand

Scarlett Johansson

Bryan Cranston

Greta Gerwig

Liev Schreiber

Kunichi Nomura

Akira Ito

Akira Takayama

Koyu Rankin

Yoko Ono

Courtney B. Vance

Wes Anderson tarafından yazılıp yönetilecek olan filmin yapımcı ekibinde ise şu isimler yer alacak. Jeremy Dawson, Megan Ellison, Steven Rales ve Scott Rudin.

Çekimleri Londra’da yapılacak Isle of Dogs filminin 2018 yılında bizlerle olması bekleniyor.

Wes Anderson ve Isle of Dogs Duyurusu