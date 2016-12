2017 yılının merakla beklenen filmlerinden biri olan Wonder Woman‘dan yeni bir fotoğraf daha geldi. Wonder Woman, The God Killer ile çok hoş olmuş çook!

Gal Gadot‘ın arz-ı endam ettiği Wonder Woman‘da kahramanın ana aksesuarlarından biri olan kılıcı (EW aracılığıyla) tanıttı. Aşağıda Wonder Woman‘ın bir Amazon silahı olan ve The God Killer ismi ile bilinen kılıcı ile pozunu görebilirsiniz.

Yönetmen Patty Jenkins‘in EW’ye yaptığı röportajda: “Büyük an geldi. O İnsan ırkının yaşadığı toprakla ilgili tüm korkunç şeyleri duydu. Aynı zamanda insanlığın ihtiyacı olan şeyin de farkında ancak baskı altında olduğunu düşünüyor. Onları kurtarmaya çalışmak için karar verme zamanı geldi.” cümlelerine yer vermiş.



Wonder Woman filminde yer alan oyuncular şu şekilde olacak:

Wonder Woman tüm güzelliği ile 2 Haziran 2017 tariinde vizyondaki yerini alacak.

Wonder Woman ve The God Killer