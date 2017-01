Woody Harrelson da Han Solo Filmine Dahil Oldu

The Hunger Games, No County for Old Men, True Detective, Cheers ve Zombieland gibi film ve dizilerden tanıdığımız Woody Harrelson, Han Solo filmine dahil oldu.

Woody Harrelson’ın Han Solo Filmindeki Rolü Belli Değil

Lucasfilm‘in yaptığı resmi duyuru ile kadrodaki yeri kesinleşen Woody Harrelson‘ın hangi rolde yer alacağı kesin değil.

Star Wars‘un ilk üç filminin öncesinin anlatılacağı Han Solo filmine Woody Harrelson‘ın haricinde Alden Ehrenreich (Han Solo) ve Donald Glover (Lando Calrissian) ve Emilia Clarke katılmıştı.

Veteran oyuncunun kadroya dahil olmasıyla ilgili filmin yönetmenleri olan Phil Lord ve Christopher Miller’ın açıklaması ise şöyle:

“Woody kadar derin ve büyük aralıklara sahip bir sanatçı ile çalışacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Hem mizahi özelliği hem de acıma duygusu ise farklı rollerin adamı olan Woody gerçekten benzersiz bir yeteneğe sahip! Ayrıca ping pong’u da çok iyi oynuyor!”

Yönetmenliğini Phil Lord ve Christopher Miller’ın üstleneceği Han Solo filmi, 2018 yılında vizyondaki yerini alacak.