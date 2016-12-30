2016 Yılı Bir Korku Filmi Olsaydı Fragmanı Kesinlikle Böyle Olurdu

2016 yılı sadece ülkemizde değil tüm Dünya’da sıkıntılı zamanlar yaşattı. Peki 2016 bir korku filmi olsaydı fragmanı nasıl olurdu hiç düşündün mü?

Siyasi olayları ve ünlü isimlerin erkenden göçüp gitmeleri ile 2016 her anlamda çok kötü bir yıl oldu.

Friend Dog Studios isimli Youtube hesabından paylaşılan videonun başrolünde Brian Huther, Ben Auxier ve Seth Macchi gibi isimler yer alıyor. Pek tabii ki bu isimler pek bilindik gelmese de Youtube’da nam yapmış kişiler olduklarını biraz stalklayınca anladık.

2016 yılında kaybettiğimiz efsane isimler için yaptığımız çalışmayı görmemişseniz linke tıklayarak yad edebilirsiniz.

Video normal olarak Amerikan halkı için olsa da bizim için daha gergin ve korkunç geçti. Ekonomik ve siyasi anlamda çok kötü bir yılı geride bıraktık. Umarız böyle bir yıl daha geçirmeyiz. Hepinize tekrar mutlu yıllar!

2016 Yılı Korku Filmi Olsaydı