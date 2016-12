Coen Kardeşler’in Filmleri İle Yapılmış Harika Video

Coen Kardeşler filmleri dünya sinemasının en yetenekli yönetmenleri arasında geliyor. The Big Lebowski ve Fargo gönlümüzde taht kuran bu ikili için hazırlanan video kesinlikle çok hoşunuza gidecek.

Birçoğumuzun favori yönetmeni arasında yer alan Coen Kardeşler duygu yüklü, güçlü metinleri olan, trajik ve kara mizah dolu filmleri ile bizi kendilerine aşık etmişlerdir.

Oscar ödüllü bu ikili için Alexandre Gasulla‘nın hazırladığı videoyu izlerken hayranlığınız bir kat daha artacaktır.

Coen Kardeşlerin bu videosunda aşağıdaki filmlerden kesitler izleyebilirsiniz:

Blood Simple (Kansız)

Raising Arizona

The Hudsucker Proxy (Bir Şirket Komedisi)

Fargo

The Big Lebowski (Büyük Lebowski)

Intolerable Cruelty (Dayanılmaz Zulüm)

Hail, Caesar!

O Brother, Where Art Thou? (Neredesin Be Birader?)

The Man Who Wasn’t There (Orada Olmayan Adam)

Burn After Reading (Aramızda Casur Var)

A Serious Man (Ciddi Bir Adam)

The Ladykillers (Kadın Avcıları)

No Country for Old Men (İhtiyarlara Yer Yok)

True Grit (İz Peşinde)

Inside Llewyn Davis (Sen Şarkılarını Söyle)

Daha çocukken, Coen Kardeşler‘den büyüğü Joel komşularının çimlerini biçerek kazandığı parayı biriktirerek bir “Vivitar Super-8” kamera satın alır. Ethan’la beraber, televizyonda izledikleri filmleri, komşu çocuklarını başrollerde oynatarak tekrar çekmeye başlarlar. Böylece Coen Kardeşler efsanesi de başlamış olur.

New York Üniversitesi’ni bitirdikten sonra Joel, müzik kliplerinde ve filmlerde yapımcı asistanı olarak çalıştı. Film editörlüğü konusunda uzmanlaştığı sırada Sam Raimi ile tanıştı ve Raimi’nin çektiği 1981 yapımı “The Evil Dead” filminde editör yardımcılığı yaptı.

Coen Kardeşler bugüne dek O Brother, Where Art Thou?, Raising Arizona, The Big Lebowski gibi çok sayıda başarılı komedi filmine ek olarak Miller’s Crossing, Blood Simple gibi kara film ve Fargo, The Man Who Wasn’t There ile Barton Fink gibi drama ile komediyi iç içe geçiren filmlere de birlikte imzalarını atmışlardır.

BİLGİ: Bu ikilinin filmlerinde Joel’i yönetmen, Ethan’ı ise senarist olarak görebilirsiniz. Kurgu ve sinematografi ise Roderick Jaynes adında birine aittir. Bu isim, Coen Kardeşler‘in kullandığı bir takma addır.

Ayrı ayrı çalıştıkları filmler de pek tabii ki bulunmaktadır.

Coen Kardeşler’in Filmleri Saygı Duruşu