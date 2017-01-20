Disney Animasyon Filmleri ve Aralarındaki Bağlantılar

Disney animasyon filmleri izlerken mutlu olanlar aramızda ise bir sorumuz var: Bu animasyonlardaki karakterlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu biliyor muydunuz?

Disney yine yapacağını yaptı ve 17 Pixar filmini birbirine bağlayan video yayınladı! Aslında çok da mantıklı bir iş yapıldı. Görünce siz de oldukça mutlu olacaksınız çünkü hem geçmişe yapılan bir yolculuk hem de ‘vayy be‘ dedirten bir video olmuş. Pixar, Toy Story’nin 1995’te piyasaya sürülmesinden sonra sevilen karakter ve hikayelerin kocaman bir dünyasını inşa etmiş. Sadık bir çizgi çizerek noktaları tamamlayıp birleştirmiş ve bu günümüze kadar geldi.

Bunca detayın içinde aslında farkında olmadığımız neler varmış. Disney sürekli birbirini tekrar eden karakterleri olduğunun teorisini de bu video ile kanıtlamış oldu. Baştan tüm hikayeleri hatırlayıp beyin egzersizi yapmaya hazır olun. Biz videoyu izlerken epey eğlendik. Pixar film maratonu ve zincirleme karakterleri ile sizi tanıştıralım:

Disney Animasyon Filmleri ve Karakter Bağlantıları