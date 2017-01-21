Disney Klasikleri En Güzel Sahneleri İle Bir Videoda Toplanırsa

Disney Klasikleri en güzel sahnelerini seçip bu videoda bir araya getiren Jorge Luengo Ruiz, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Aslan Kral ve daha birçok klasiğini en güzel sahneleriyle harika bir çalışmaya imza atmış.

Disney‘in 1937 Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler animasyonu ile başlayan ilham verici ve büyülü macera Tarzan ve Pocahontas ile muhteşem manzaralara; Mulan ve Aladdin ile görkemli saraylar ve Küçük Deniz Kızı ile deniz altı maceralarına kapılarını açmıştı. Son olarak Moana ile sinemalara gelen Disney’in bizi hiç bırakmaması dileğiyle…

Videoyu hazırlayan Jorge Luengo Ruiz kullandığı sahneler ile çok nostaljik de bir işe imza atmış. İzlerken “Keşke bitmese” derken buluyorsunuz kendinizi…

Videoda yer alan animasyonlar ise şu şekilde sıralanmış.

Snow White (1937)

Pinocchio (1940)

Fantasia (1940)

Dumbo (1941)

(1941) Bambi (1942)

Cendrillon (1950)

Alice in Wonderland (1951)

Peter Pan (1953)

Lady and tthe Tramp (1955)

Sleeping Beauty (1959)

101 Dalmatians (1961)

The Sword in the Stone (1963)

The Jungle Book (1967)

(1967) The Aristocats (1970)

Robin Hood (1973)

The Rescuers (1977)

The Fox and the Hound (1981)

Oliver & Company (1988)

The Little Mermaid (1989)

The Rescuers 2 (1990)

Beauty and the Beast (1991)

(1991) Aladdin (1992)

The Lion King (1994)

Pocahontas (1995)

The Hunchback of Notre Dame (1996)

Hercule (1997)

Mulan (1998)

Tarzan (1999)

Fantasia 2000 (1999)

Dinosaur (2000)

The Emperor’s New Groove (2000)

Atlantis: the Lost Empire (2001)

Lilo & Stich (2002)

Treasure Planet (2002)

Brother Bear (2003)

Meet the Robinsons (2007)

The Princess and the Frog (2009)

Tangled (2010)

Wreck It Ralph (2012)

Frozen (2013)

Big Hero 6 (2014)

(2014) Moana (2016)

Disney Klasikleri En Güzel Sahneleri İle Bu Videoda