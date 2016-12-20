Doctor Strange İzlerken Aklımızdan Geçen 100 Şey

Gün geçmiyor ki uğruna heba olduğumuz, beklerken yorgun düştüğümüz ya da ‘gel vicdansız, gel kitapsız, çağırmazdım acil olmasa’ diye vizyona girmesini beklediğimiz bir film daha olmasın. Şaka bir yana, ‘bu filmin vizyona girmesine de dünya vakit var’ dediğimiz her film pat diye geliyor. Bakınız: Doctor Strange. Dolayısıyla film için bilet alırken, sonra mısıra düşerken, filme dalarken, film arasında, film biterken, filmden çıktıktan 15 dakika sonra hala film hakkında yorum yapıyor halde buluyoruz kendimizi. Bakalım filmi izlerken sizin de aklınıza benim aklıma gelenler mi gelmiş.. Buyurun:

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Doctor Strange İzlerken Aklımızdan Geçenler

Ohh mistik olaylarla başladık haydi bakalım Dakika bir ekşın bir İnfaza karşıyız. Ooo Mads Mikkelsen.. Bu adama da kötü taraf olmak bayağa yakışıyor. Şimdi bittin oğlum sen. Tek bir parmak hareketi ile inceptiona geldik. Filmin daha başında 50 kere ‘çok iyi yaa’ dedim Boyut atlamak, mekan atlamak nasıl bir beceridir? Marvel yine yapmış. Abla kelmiş. Ve işte biricik Cumberbatch! Çok havalısın. Gerçekten mesleği doktorluk olsa hiç sırıtmazmış. Bu adam her girdiği rolde illaki bir ukala, bir bilmiş.. Rachel McAdams <3 Bu kadına her rol yakışıyor. Ve yine laf soktu.. Ameliyat sahnelerinde neden mısır yeme sesleri azalıp, nefesler tutuluyor? Milletçe gerilime açız. Tabi arada kurlaşmalar da olmalı. Bebeğim araba kullanırken başka şeylerle ilgilenmesen? Heh al işte gördün mü! Ben ağlayacağım galiba 🙁 Tabi şimdi suçu başkasına atma merasimi başlar. Ooo bir umut geldi, haydi Doğu’ya. Ya Strange çok şapşalsın <3 Merhaba Astral seyahat İnanılmaz güzel sahneler, haydi hemen çalışmalara başla. Başla dedim ama sen kovuldun Tamam haydi şimdi başla. Wi-fi Şifresi sagdfsjfgj Ya o beceremeyip pıt pıt yaptırabildiğin ufak kıvılcımlarını ne yapacağız böyle? Seve seve yapamıyorsan, … yaparsın canım. Yeteneklerim arttı, neden kütüphaneden kitap çalmayayım? Her şey tamam da top sakal olmadı mı ne? Vayyy eksik sayfa tamamlandı Ama daha hazır değildik ki kötü adamlarla karşılaşmak için çok erken Mads’e tövbe estağfurullah bir şey olmuş. Zora gelince büyü yapmak bizim işimiz Canım dur kaçma savaşalım.. Ustaların yanında acemiysen; yeteneklerini değil kafanı kullanacaksın -Onu kullanmayı bilmiyorsun dimi? -Hayır sjhskaj Vee pelerin şov Pelerin adamın dibiymiş. Pelerinin sözünü dinle Strange Oha insanı hapseden o alet ne güzelmiş öyle Ağzını da kapa bu olay burada kapansın. Ama tabi ki kapatmayacaksın. Ben bile duygulandım ama yemezler canım Benedict Cumberbatch çok yakışıklı değil mi ya?

EVET BENEDICT CUMBERBATCH ÇOK YAKIŞIKLI. NEYSE DEVAM EDELİM. SAKİNİM!