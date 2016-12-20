Doctor Strange İzlerken Aklımızdan Geçen 100 Şey

Gün geçmiyor ki uğruna heba olduğumuz, beklerken yorgun düştüğümüz ya da ‘gel vicdansız, gel kitapsız, çağırmazdım acil olmasa’ diye vizyona girmesini beklediğimiz bir film daha olmasın. Şaka bir yana, ‘bu filmin vizyona girmesine de dünya vakit var’ dediğimiz her film pat diye geliyor. Bakınız: Doctor Strange. Dolayısıyla film için bilet alırken, sonra mısıra düşerken, filme dalarken, film arasında, film biterken, filmden çıktıktan 15 dakika sonra hala film hakkında yorum yapıyor halde buluyoruz kendimizi. Bakalım filmi izlerken sizin de aklınıza benim aklıma gelenler mi gelmiş.. Buyurun:
(Ağır spoiler içerir)
Doctor Strange İzlerken Aklımızdan Geçenler
- Ohh mistik olaylarla başladık haydi bakalım
- Dakika bir ekşın bir
- İnfaza karşıyız.
- Ooo Mads Mikkelsen..
- Bu adama da kötü taraf olmak bayağa yakışıyor.
- Şimdi bittin oğlum sen.
- Tek bir parmak hareketi ile inceptiona geldik.
- Filmin daha başında 50 kere ‘çok iyi yaa’ dedim
- Boyut atlamak, mekan atlamak nasıl bir beceridir?
- Marvel yine yapmış.
- Abla kelmiş.
- Ve işte biricik Cumberbatch!
- Çok havalısın.
- Gerçekten mesleği doktorluk olsa hiç sırıtmazmış.
- Bu adam her girdiği rolde illaki bir ukala, bir bilmiş..
- Rachel McAdams <3 Bu kadına her rol yakışıyor.
- Ve yine laf soktu..
- Ameliyat sahnelerinde neden mısır yeme sesleri azalıp, nefesler tutuluyor?
- Milletçe gerilime açız.
- Tabi arada kurlaşmalar da olmalı.
- Bebeğim araba kullanırken başka şeylerle ilgilenmesen?
- Heh al işte gördün mü!
- Ben ağlayacağım galiba 🙁
- Tabi şimdi suçu başkasına atma merasimi başlar.
- Ooo bir umut geldi, haydi Doğu’ya.
- Ya Strange çok şapşalsın <3
- Merhaba Astral seyahat
- İnanılmaz güzel sahneler, haydi hemen çalışmalara başla.
- Başla dedim ama sen kovuldun
- Tamam haydi şimdi başla.
- Wi-fi Şifresi sagdfsjfgj
- Ya o beceremeyip pıt pıt yaptırabildiğin ufak kıvılcımlarını ne yapacağız böyle?
- Seve seve yapamıyorsan, … yaparsın canım.
- Yeteneklerim arttı, neden kütüphaneden kitap çalmayayım?
- Her şey tamam da top sakal olmadı mı ne?
- Vayyy eksik sayfa tamamlandı
- Ama daha hazır değildik ki kötü adamlarla karşılaşmak için çok erken
- Mads’e tövbe estağfurullah bir şey olmuş.
- Zora gelince büyü yapmak bizim işimiz
- Canım dur kaçma savaşalım..
- Ustaların yanında acemiysen; yeteneklerini değil kafanı kullanacaksın
- -Onu kullanmayı bilmiyorsun dimi? -Hayır sjhskaj
- Vee pelerin şov
- Pelerin adamın dibiymiş.
- Pelerinin sözünü dinle Strange
- Oha insanı hapseden o alet ne güzelmiş öyle
- Ağzını da kapa bu olay burada kapansın.
- Ama tabi ki kapatmayacaksın.
- Ben bile duygulandım ama yemezler canım
- Benedict Cumberbatch çok yakışıklı değil mi ya?
EVET BENEDICT CUMBERBATCH ÇOK YAKIŞIKLI. NEYSE DEVAM EDELİM. SAKİNİM!
- Neyse şimdi konumuz o değil ama yakın planda olunca dayanamıyoruz.
- ‘O beni sırtımdan vurduuu..’
- Buradan sonrası beni aşıyor.
- Ameliyathanede döğüş var.
- Elektroşok ile kötü adam dövmece
- Ameliyat olunca insanlar değişir derler, doğruymuş.
- İnşallah kızı da döğüşmeye götürmez
- Ve gerçekler gün yüzüne çıkar
- Kel abla meğer yalancı mıymış?
- Kim iyi kim kötü birbirine girdi filmde
- Ya bu uçmalı kaçmalı sahnelere bayılıyorum
- Ben Inception’ı izleyeli de bayağı oldu dur onu da izleyeyim bir ara..
- Sahneler efsane
- İşte filmlere böyle aşık olunuyor
- Ve beklenmedik bir ölüm
- Neyse şimdi daha da güçlenirler, İNTİKAM!
- Öpüşme sahnesi yok mu?
- E tamam olmasın.
- Pelerine bittim ya 🙂
- Hoop zaman bizim kontrolümüzde.
- İşte akıllı adamın hali bir başka oluyor?
- Dormambu pazarlığa geldim shadgsajhg
- Çok akıllısın
- Şimdi pazarlık zamanı
- Vee her şey yoluna girer
- Tabi ki kütüphaneci dostumuzun şapşal gülümsemesiyle
- Artık hayatlar değişti tabi.
- Şimdi büyülerle hayata devam edeceksin tamam da kız noldu?
- Neyse romantizme bağlamayalım olayı.
- Bekleyelim de film bitsin bakalım sonunda ne çıkacak.
- Aha Thor!
- Ve mükemmel bir film daha geleceği haberini almanın mutluluğunu yaşıyoruz.
- Tabi aynı zamanda keyifle film izlemenin verdiği huzur
- Bir daha mı izlesem ben bunu ya?
- Evet izlemem lazım.
- Anaa bir sahne daha var.
- Ooo işler kızışacak belli ki.
- Şimdi işin yoksa bir dahaki film çıkana kadar bekle.
- Filmde yine amerikalılar dünyayı kurtardı ama neyse.
- Beklentiyi karşılayan bir film oldu, güzel zaman geçti.
- Umarım ikinci film ilk filmi döver.
- Büyülü filmleri ne zamandır izlemiyorduk güzel oldu.
- Arada yapılan espiriler de fena değildi ya. Fazla geyiğe düşmeden tadında kalmış
- Oyuncu performansları gayet iyi, söyleyecek hiçbir söz yok
- 2016 filmleri arasında akılda kalanlardan olacağı kesin.
- Görsellik açısında doyuma ulaşıp mısırla karnımızı da doyurmuş olduk.
- O zaman artık bir başka Marvel filmine hazırız.
- Cidden bir dahaki film ne zaman gelecek?
- Doğru ya..
- Galaksinin Koruyucuları 2!