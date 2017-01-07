Filmlerdeki En İyi Slow Motion Sahneleri Bir Videoda

Slow Motion teknolojisi özellikle aksiyon sahnelerinin vazgeçilmezidir. Bu videoda da filmlerdeki en iyi slow motion sahneleri bir araya getirilmiş. Pek de güzel olmuş!

Slow motion, izleyenlerin görsel tecrübelerini uzatmak, duygusal bir sahneyi veya bir karakterin performansını vurgulamak ya da gerilimli bir atmosfer yaratmak için saniye başına gösterilen kare sayısını arttırılarak yapılan tekniktir.

Jim Casey isimli bir video editörü bazı kült filmlerindeki slow motion sahnelerini tek bir videoda derlemeye karar vermiş. Videoda pek tabii ki Matrix‘teki dövüş sahnesi, Leonardo DiCaprio‘nun Inception‘daki küvet sahnesi, Lord of the Rings‘teki Frodo’nun parmağına kayarak giren yüzük ile Forrest Gump‘ın çocukluğundaki kopan aluminyum protezleri yer alıyor.

Swiss Army Man filminde duyduğumuz Montage şarkısının yer aldığı video ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Afiyet olsun!

Filmlerdeki En iyi Slow Motion Sahneleri