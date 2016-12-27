Rogue One Fragman ve Spotlarında Olup Filmde Olmayan 46 Sahne

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi vizyona girdikten sonra çok iyi yorumlar alarak Force Awakens sonrası herkesin gazını aldı ama bir sorun var. Nerede fragman ve spotlardaki sahneler?

Vashi Nedomansky isimli bir video editor oturmuş ve bu sorunun cevabını almak için detaylı bir araştırma yapmış ve sonuç olarak 46 sahnenin olmadığını bulmuş.

Vashi‘nin websitesinden yaptığı açıklamaya göre: Görünüşe göre filmin %40’ı yeniden düzenlenmiş. Bu da ses, yapı ve hikayedeki herhangi bir nedenle meydana gelen değişikliklerin gerçekleştiğine inanmamı sağladı. Sonuç olarak bu filme bir ödeme yapıp sinemada izleyecek kitlenin öncesinde göreceği ürünü nihai olarak satmak ve tanıtmak zorundasınız. Belki de fragmanlar ile hepimizi yakalayıp gözümüzü boyadılar ve veklentilerimizi arttırdılar. Bu bir pazarlama taktiği de olabilir. Fragmanda gördüğünü anlatmayabilir ya da sana bir bütünün farklı parçalarını gösterebilir. Bunun için bir kural yok. Ama Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi‘nin sinemaya sunulan versiyonunda fragman ve TV Spotlarını göz önünde bulundurunca 46 sahnenin yer almadığını fark ettim.

Her ne kadar bunu duyduğumuza ya da fark ettiğimize üzülsek de filmin hepimizi tatmin etmiş olması yeterli gibi duruyor. İsterse 70-80 sahnenin çıkmış olsun sinemayı terk ederken içimizde “neden ya!” diye kendi kendimize sorular sormamış olduk.

Bakalım siz izlerken ne gibi düşüncelere kapılacaksınız?

Rogue One Fragman ve Spotlarda Olup Filmde Olmayan Sahneler