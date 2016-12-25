Westworld Tema Müziği A Capella Yapılırsa

Westworld, şüphesiz 2016 yılının en çok konuşulan dizisi oldu. Burada hem fikiriz değil mi? Yeni sezonu bir yıl aranın ardından 2018 yılında gelecek olan Westworld‘ün tema müziği The Warp Zone tarafından a capella yapılmış ve çok güzel olmuş.

Bu video için kostümleri de ihmal etmeyen ekip çok eğlenceli bir işe imzasını atmış. Bu A Capella’da izleyeceğiniz kişiler şu şekilde sıralanmış:

Evan Rachel Wood’un Dolores Abernathy’i,

James Marsden’in canlandırdığı Teddy Flood’u,

Jeffrey Wright’ın oynadığı Bernard Lowe’u,

Ed Harris’in Man in Black karakteri,

Usta oyuncu Anthony Hopkins‘in canlandırdığı Dr. Robert Ford,

Bu videoda The Wrap Zone tarafından tekrar ele alınmış. Özellikle Dolores’in hal ve hareketleri görülmeye değer!

Westworld, Altın Küre 2017‘de Drama Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu, Drama Dalında En İyi Televizyon Dizisi ve Mini Dizi Kategorisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu adaylığı aldı. SAG 2017‘de de benzer ödüllere adaylık kazanan dizi büyük ihtimalle bu kategorilerde kimseye fırsat vermeyecek.

A Capella Yapılan Westworld Tema Müziği