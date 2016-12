2016 Yılında Kaybettiğimiz 10 Efsane İsim

2016 yılında ölenler hepimizi derinden etkiledi. Tarık Akan, Erdal Tosun, Muhammed Ali ve David Bowie ile tam anlamıyla efsaneler geçidine seyircilik yaptık.

2016 yılı, bizler için her yeni ölüm haberi ile damla damla tükendiğimiz bir yıl oldu. “Ahhh!“, “Neden ya!” ya da “Sen de mi be usta!” diye içimiz parçalanırken bir yılı daha geride bıraktık.

Listeyi yaptığımız sırada haberini aldığımız bir efsane isim daha oldu. Star Wars serisinde gözü pek Prenses Leia Organa rolüyle izlediğimiz Carrie Fisher, Londra’dan Los Angeles’a giden uçakta kalp krizi geçirmiş. “İnşallah onun için de bir tasarım yapmayız!” diye düşünmekten kendimizi alamadık.

Filminebandim’ın her şeyi Murat Yalçın ve yetenekli tasarımcı Beliz Ertenan‘ın ellerinden çıkan tasarımları aşağıda bulabilirsiniz.

Sıralamaları tarih ya da önem arz etmeden karışık bir şekilde yapılmıştır.

2016 Yılında Ölen 10 Efsane İsim

Tam adı Alan Sidney Patrick Rickman. BAFTA, Altın Küre ve Emmy ödülü sahibi, İngiliz oyuncu ve tiyatro yönetmeni. 1991 tarihli Robin Hood: Hırsızların Prensi filmindeki Nottingham Şerifi rolüyle öne çıkmıştır. Harry Potter serisinin Severus Snape‘i Alan Rickman‘ı 14 Ocak 2016 tarihinde kaybettik.

2- David Bowie

Tam adı David Robert Jones. Başarılarla dolu kariyere sahip David Bowie 1970’li yılların başında The Man Who Sold the World ve The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars gibi efsane albümler yapmıştır. Ünlü müziyen ve tüm zamanların en önemli rock dehalarından biri olan David Bowie 10 Ocak 2016’da hayata gözlerini yummuştur.

3- Erdal Tosun

Eyvah Necdet‘i de bu lanet ettiğimiz 2016 yılında kaybettik. 1982 yapımı Mine isimli film ile sinema kariyerine başlayan ünlü oyuncu BKM’nin efsanevi Bir Demet Tiyatro‘daki üç karakteriyle kalbimizde yaşamaya devam ediyor. Çok sayıda karakteri canlandıran Erdal Tosun, Rina filmindeki “Ne olmuş yani büyük adam olamadıysak? Hayallerimizi satmadık ya?” ile tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır.



4- Gene Wilder

Gene Wilder ismiyle tanıdığımız Amerikalı oyuncunun gerçek ismi Jerome Silberman‘dır. Aynı zamanda film yönetmeni, senarist ve yazardır. Mel Brooks ile birlikte yaptığı The Producers, Blazing Saddles ve Young Frankenstein filmleriyle tanınır. Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası filmindeki Willy Wonka karakteriyle gönlümüzde taht kurmuştur. Producers ve Young Frankenstein filmleriyle En İyi Uyarlama Senaryo ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’larına aday olarak gösterilmiştir. 3 yıldır Alzheimer hastası olan Gene Wilder 28 Ağustos 2016’da hayatını kaybetmiştir.

5- Kenny Baker

Tam adı Kenneth “Kenny” Baker, Star Wars serisinde canlandırdığı R2-D2 rolüyle tanınmaktadır. 112 cm uzunluğunda olan Baker, sirklerde ve kabarelerde şovmen Jack Purvis ile çalışırken, Star Wars‘ta R2-D2 rolünde oynaması için George Lucas ile anlaşmıştır. Kenny Baker, tam tamına altı Star Wars filminde de R2-D2 rolüyle yer almış ve 13 Ağustos 2016’da hayata gözlerini yummuştur.

6- Leonard Cohen

Tam adı Leonard Norman Cohen olan Kanadalı yazar, şair, söz yazarı ve müzisyen 7 Kasım 2016’da aramızdan ayrılanlardan. 60’lardan 2000’lere kadar muhteşem bir kariyere sahip olan Leonard Cohen‘in sözleri hala birçok şarkıda kullanılmaktadır.

7- Abbas Kiarostami

Abbas Kiarostami, dünya çapında tanınan ve takdir gören İranlı yönetmen, senarist ve yapımcıdır. İran Sineması’nda 1960’ların sonunda başlayan Yeni Dalga akımın yönetmenlerinden olan Abbas Kiarostami özellikle Köker Üçlemesi, Rüzgâr Bizi Sürükleyecek ve Kirazın Tadı filmleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. İran İslam Devrimi sonrasında birçok sanatçının ülkeyi terk etmesinin ardından “Ağacın kökü yerindedir… Eğer bir yerden başka bir yere taşırsanız meyve vermez… Eğer ülkemi terk etseydim, ben de aynı o ağaç gibi olurdum” cümlesi ile tarihe birkez daha geçmiştir. 2003 yılında Guardian gazetesi tarafından Dünya’nın En İyi Yönetmenleri listesinde altıncı sırada yer almaktadır. Mart ayında kanser teşhisi koyulan ünlü yönetmen 4 Temmuz 2016’da aramızdan ayrılmıştır.

8- Muhammed Ali

Müslüman olmadan önceki adı Cassius Marcellus Clay Jr. olan Muhammed Ali, tüm zamanların en iyi boksörüdür. Çıktığı 61 maçın yalnızca 5 tanesinden yenilgi ile ayrılan Muhammed Ali‘nin 37 tane nakavtı bulunmaktadır.

9- Prince

Prince Rogers Nelson veya bilinen adıyla Prince, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarıdır. Ünlü sanatçı Amerika’nın pop ikonları arasında yer almaktadır. Prince, “Rolling Stone” dergisinin düzenlediği Tüm Zamanların En İyi 100 Sanatçısı listesinde yirmi yedinci sırada yer almaktadır. Prince, 21 Nisan 2016 tarihinde aramızdan ayrılmıştır.

10- Tarık Akan

Tarık Tahsin Üregül ya da sahne adıyla Tarık Akan, Türk oyuncu, yapımcı ve yazardır. 1970 yılında Ses dergisinin yaptığı yarışmada birinci olarak kariyerine başlamıştır. 1971 yılında Solan Bir Yaprak Gibi filmi oynadığı ilk sinema filmidir. Muhteşem kariyerinde ilk ödül aldığı film ise 1972 yapımı Suçlu filmidir. 1972-1976 yılları arasında Damat Ferit ve Tarık rolleriyle Türk Sinemasının en yakışıklı erkeği olarak nam salmışmıştır. 1982 yılında vizyona giren Yol filmindeki Seyit Ali rolüyle Cannes Film Festivali‘nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday olarak gösterilmiştir.

Türk Sinemasının yakışıklı prensi Tarık Akan, 16 Eylül 2016’da Akciğer kanserinden dolayı hayatını kaybetmiştir.

Hepsi bir arada:

Görsellerin tüm hakları Filminebandim’a aittir. Kaynak göstermeden paylaşılamaz.