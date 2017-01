2016 Yılının En İyi Film Müzikleri Sizin İçin Bu Listede

2016 yılını çok güzel filmlerle geride bıraktık. En iyi film müzikleri hangileriydi peki? Aralarında Oscar adayı filmlerin de yer aldığı en iyi 20 film müziği sizlerle!

Bir filmin hikayesi, görselleri, oyuncuları, yönetmeni ve dahası ne kadar iyi olursa olsun, bunların hepsinin arkasında yatan bir şey vardır ki o da filmin müzikleri. Hepimiz birlikte ‘eveet’ dedik mi? Madem hepimiz bu kadar önemli buluyoruz, 2016 yılında vizyona giren filmlerden en iyi soundtrackler nelermiş bir bakalım dedik.

Aralarında Türkiye’de yılın en çok seyircisini toplayan Dağ 2 filminde dinlediğimiz Müslüm Gürses – Affet’in de yer aldığı listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

Listeyi tamamen zevkimize göre yaptık ama çoğuna katılıyor olacağınızı biliyoruz. Yok yine de “Abi bunun burada ne işi var şu olsa daha iyi değil miydi?” gibi soruları yorum olarak bırakabilirsiniz. Haydi buyurun:

2016 Yılının En İyi Film Müzikleri

20- Trolls – Can’t Stop The Feelings (Justin Timberlake)

19- Suicide Squad – Sucker For Pain (Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons)

18- Me Before You – X Ambassadors “Unsteady” (Erich Lee Gravity)

17- Alice Through The Looking Glass – Just Like A Fire (Pink)

16- Fantastic Beast – Jacob’s Bakery

15- Zootropia – Try Everything (Shakira)

14- Deadpool – Shoop (Salt-n Pepa)

13- Batman v Superman – Is She With You (Hans Zimmer & Junkie XL)

12- Finding Dory – Beyond The Sea (Robbie Williams)

11- Moonlight – Cell Therapy (Goodie Mob)

10- Dağ 2 – Affet (Müslüm Gürses)

9- The Nice Guy – Love And Happiness (Al Green)

8- How To Be Single – Mine (Phoebe Ryan)

7- Sing Street – Sing Street (Adam Levine)

6- Fences – Bütün Müzikleri

5- Pete’s Dragon – Nobody Knows (The Lumineers)

4- Passengers – Love Is The Law (Tata Young)

3- Jason Bourne – Extreme Ways (Moby)

2- Angry Birds – Friends (Blake Shelton)

1- American Honey- I Like Tuh (Carnage)