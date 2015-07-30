Birbirinden Güzel ve İzlenmesi Gereken Ağlatan Filmler

Tarz olarak kızların kendine daha yakın bulduğu arama motorlarına “ağlatan filmler” yazmasına gerek kalmaması için yazdığım naçizane kendi hazırladığım ve yorumladığım listem, sıralamanın kesinlikle iyi ve kötülükle alakası yok, aklıma gelme sırasına göre yazdım, genel anlamda hafızam kuvvetli olmamakla birlikte bunlar benim bile aklımda kaldıysa listeye bir göz atın derim, mutlaka izlemedikleriniz vardır 😉
Editör notu: Listeye başlamadan önce uyarmak isterim ki; bu listenin dili haddinden fazla kadınların dünyasını yansıtan bir dil ile yazılmıştır. Dostum, erkek isen başka bir listeye (buradan) davet ediyorum seni! Yoksa kendini kadınlar tuvaletine (Mecazi) düşmüş gibi hissedebilirsin. 🙂 Belirli aralıklarla göreceğin “Ayyy inanmıyorum”, “Erkekler hep böyle zaten hak ediyorlar!” gibi cümlelere maruz kalabilirsin.
Ağlatan Filmler
30Aashiqui2 (Aşk 2)
Filmin adı “Aashiqui 2” olmasına rağmen filmin 1.si yok. İlk izlediğimde nasıl araştırmıştım “1.si var mı acaba?” diye merak eden olacaktır şimdiden söyleyeyim ki “Bu bir devam filmi değildir. Aynı konu ele alınıp yeni bir bakış açışıyla yeniden çekilmiştir.” 🙂 Filme genel anlamda bakıldığında belki bir erkek izlediğinde ağlamaz, süre olarak diğer Hint filmleri gibi uzun fakat beklendiğine değecek bir sonla bitiyor. Başlangıçta tatlı bir aşk anlatılırken, sonradan bir kadının sevdiğinde neler yapabileceğini, erkeklerin bazı durumlarda nasıl değişebileceklerini, “aşk tüm engelleri aşar mı?” sorusunun cevabını veren türden bir film haline gelmektedir. Filmin ilk kısımlarında ütopik bir aşk hikayesi gibi görünen fakat sonradan hayatın tüm gerçeklerini salt bir şekilde yüzüne vuran cinstendir. Ne ağlamıştım ya! Belki de ağlamaya ihtiyacım vardı bu da bahanem oldu bilmiyorum ama bir çoğumuzun böyle zamanları olmuyor mu zaten?
İşte tam öyle zamanlarda izlenecek, özellikle eski sevgilisi ya da şu an hayatında serseri bir erkek olan ve onu düzeltmeye çalışan bir kadın konumundaysanız “izlemeden ölmeyin” derim ben…