15. A Walk to Remember / Uzaktaki Anılar

Konusu

Çevresinin gözdesi olan Carter’ın içerisinde olduğu grup yüzünden başının belaya girmesi sonucunda bir ceza alır. Ama bu ceza bilinen cezaların aksine bir okul tiyatrosunda rol alması gerektiğidir. Bu okulda tanışacağı sessiz ve çekingen Mandy’e aşık olduktan sonra dünyası tersine dönecektir. Dram ve Romantizm severlerin kaçırılmaması gereken bir filmdir.