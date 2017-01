20. Into the Wild / Özgürlük Yolu

Konusu

Into the Wild, Bir dönem gencin “Ya abiii Into dı vayld yapacam ya!” diye ortalıkta dolaşmasına sebep olmuş bir filmdir. Christopher McCandless adında bir gencin ailesiyle yaşadığı sorunlardan kaçarak 2 sene boyunca Alaska’da yaşamaya karar vermesini konu almaktadır. Gerçek bir hikayeye dayanan Into the Wild filmi, Amerikan Film Enstitüsünce hazırlanan “2007 yılının Amerikan filmleri” listesinde bulunmaktadır.