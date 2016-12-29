Merakla Beklediğimiz 2017 Filmleri

Emre Arısoy
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Merakla beklediğimiz neymiş diye bi’ bakalım dedik. Çünkü 2016 pek beklediğimiz gibi bir yıl olmadı. Umalım ki 2017 da olumsuzluklarla dolu bir yıl olmasın.

Listeyi yaparken “Acaba 10 tane mi olsa yoksa 20 tane mi?” diye düşünürken türlere ayırmaya karar verdik. Tüm filmleri incelerken şöyle bir kanıya vardık ki; 2017 Disney‘in yılı olabilir!

Çıksın Diye Beklediğimiz 2017 Filmleri

Aksiyon

  • John Wick 2

john wick 2

  • The Fate of the Furious

fast 8

Süper Kahraman

justice league 1

wonder woman

logan

Macera

  • Karayip Korsanları: Ölü Adamlar Masal Anlatmaz

karayip korsanlari 5

  • The Dark Tower

the dark tower

  • War for the Planet of the Apes

War for the Planet of the Apes

Bilim-Kurgu

  • Alien: Covenant

alien covenant 1
Bu filmi korku kategorisinde de değerlendirebilirsiniz.

star wars 8

  • Ghost in the Shell

ghost in the shell

Animasyon

  • Çılgın Hırsız 3

cilgin hirsiz 3

  • Arabalar 3

arabalar 3

beauty and the beast

Drama

  • T2: Trainspotting

trainspotting 2 1

  • Fifty Shades of Darker

fifty shades of darker

Korku

  • A Cure of Wellness

a cure of wellness

  • Annabelle 2

annabelle 2

Ek olarak Valerian and the City of a Thousand Planets, Kingsman: The Golden Circle ve Spider-Man: Homecoming gibi filmler de yazılabilir.

Gördüğünüz üzere dolu dolu bir yıl bizi bekliyor. Siyasi gündem sebebiyle başımıza kötü şeyler gelmezse 2017 yılı çok güzel filmler izleyebiliriz.

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