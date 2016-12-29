Merakla beklediğimiz 2017 filmleri neymiş diye bi’ bakalım dedik. Çünkü 2016 pek beklediğimiz gibi bir yıl olmadı. Umalım ki 2017 da olumsuzluklarla dolu bir yıl olmasın.

Listeyi yaparken “Acaba 10 tane mi olsa yoksa 20 tane mi?” diye düşünürken türlere ayırmaya karar verdik. Tüm filmleri incelerken şöyle bir kanıya vardık ki; 2017 Disney‘in yılı olabilir!

Çıksın Diye Beklediğimiz 2017 Filmleri

Aksiyon

John Wick 2

The Fate of the Furious

Süper Kahraman

Macera

Karayip Korsanları: Ölü Adamlar Masal Anlatmaz

The Dark Tower

War for the Planet of the Apes

Bilim-Kurgu

Alien: Covenant



Bu filmi korku kategorisinde de değerlendirebilirsiniz.

Star Wars Bölüm 8

Ghost in the Shell

Animasyon

Çılgın Hırsız 3

Arabalar 3

Drama

T2: Trainspotting

Fifty Shades of Darker

Korku

A Cure of Wellness

Annabelle 2

Ek olarak Valerian and the City of a Thousand Planets, Kingsman: The Golden Circle ve Spider-Man: Homecoming gibi filmler de yazılabilir.

Gördüğünüz üzere dolu dolu bir yıl bizi bekliyor. Siyasi gündem sebebiyle başımıza kötü şeyler gelmezse 2017 yılı çok güzel filmler izleyebiliriz.