Mutlaka İzlenmesi Gereken 15 Film Serisi’ni sizin için derledim:
Keyifli seyirler.
15. Ocean’s Serisi
Başrollerinde Brad Pitt , Matt Damon, George Clooney ve Julia Roberts’ın oynadığı ve izledikten sonra insanı banka soymaya teşvik eden bir başyapıt serisi.
14. Karayip Korsanları Serisi
Başrollerinde Johnny Depp , Orlando Bloom , Keira Knightley , Geoffrey Rush , Zoe Saldana oynadığı Düzenbaz ve üçkağıtçı korsan Kaptan Jack Sparrow’un (Johnny Depp) maceralarından bahsedildiği çok eğlenceli bir seri.
13. Matrix Serisi
“Bir yaşanan gerçek vardır, bir de yaşananın ötesinde olan gerçeklik” İçinde yaşadığımızı sandığımız bu dünya tamamiyle aldatıcıdır. Tüm insanlık aslında uzaydan gelen yaratıkların köleleridir. Neo, Trinity ve Morpheus’un da yardımıyla kendilerini bu düzeni yıkmaya adayan bir grubun içine katılır.
12. Milenyum üçlemesi
Ejderha dövmeli kız, Ateşle oynayan kız, Arı kovanına çomak sokan kız.. .Bu seri Stieg Larsson’un çok satan romanlarından beyaz perdeye uyarlanmıştır. Ejderha Dövmeli Kız’da, hapse girmek üzere olan gazeteci Mikael Blomkvist ile ona yardım eden gizemli, asosyal, uyumsuz, dövmeli hacker kız Lisbeth Salander, kırk yıl önce ortadan kaybolan Harriet Vanger’in izini sürerken bir dizi cinayeti açığa çıkarır; üstelik katil aileden biridir. Ancak Vanger hanedanının gazabına uğrayınca avcıyken av konumuna düşerler.
11. Sherlock Holmes serisi
Arthur Conan Doyle’un dünyaca ünlü karakteri Sherlock Holmes’ün maceraları beyaz perdeye uyarlanmıştır. Senaryosu, oyunculuğu ve efektleriyle tam bir baş yapıt (gizem – aksiyon) filmi olmuş.
10. Hızlı ve Öfkeli serisi
Başrollerinde Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster ve Michelle Rodriguez rol aldığı filmin konusu: Dominic Toretto, Los Angeles sokaklarına karanlık çöktükten sonra sınır tanımadan otomobil yarışları yapan bir grubun lideridir. Polis, sokaklarda dehşet saçan Toretto’nun aynı zamanda hırsızlık yaptığından; yüksek değerdeki elektronik aletleri çaldığından da şüphe etmektedir. Polise göre Toretto’yu yakalamanın en iyi yolu; aşırı hız düşkünü çetenin içine bir dedektif yerleştirmek ve onları suç üstü yakalamaktır.
9. Açlık Oyunları serisi
Açlık oyunları, ateşi yakalamak, alaycı kuş birinci filmin yani açlık oyunlarının konusu Bütün bölgeler, her yıl yapılan Açlık Oyunları’nın yarışmasına yaşları 12 ilâ 18 arasında değişen bir erkek ve bir kız çocuğu göndermek zorundadır. Açlık Oyunları TV’den yayınlanan ölümüne bir kavgadır.
8. Maymunlar Cehennemi serisi
Film, günümüz San Francisco’sunda maymunların zeka gelişimlerini inceleyen bir adamın bu deneyle ilgili tüm tecrübelerini anlatıyor. Wild Rodman (james franco), maymunlar üzerinde Alzheimer hastalığına çare bulmak için testler yapıyor fakat maymunlardan Ceaser adındaki biri, hızlı gelişim göstermeye başlıyor.
7. Siyah Giyen Adamlar serisi
Onlar evrendeki en iyi gizlenen sırdır. Dünyayı evrenin pisliklerinden korumaktadırlar. Ellerinde hafıza silme cihazları ya da lazerli tabancalar gibi üstün teknolojiler bulunan ekibin ön plandaki iki üyesi olan ‘siyah giyen adamlar’, dünyamızı dünya dışından gelme ihtimali olan terörist saldırılara karşı koruma amacındadırlar.
6. Felekten Bir Gece serisi
Üç filmin konusu da akşamdan kalma olan, bir gece önce olup biten hakkında en ufak bir fikirleri bulunmayan ve zamanları son derece kısıtlı olan üçlü, bir gece önceki kötü kararlarının izini sürerek, neyin yanlış gittiğini anlamaya çalışmaktadır. Eğlenceli bir seridir.
5. Harry Potter serisi
Fantastik kurgunun başyapıtlarından olan bu filmi izlemeyen yoktur bence hala varsa hemen izlemeli bu seri kaçmaz.
4. Yüzüklerin Efendisi serisi
Yıllar önce üretilen ve Orta Dünya topraklarına kandan başka hiçbir şey getirmeyen yüzüklerin sonuncusu, üretiminden yüz yıllar sonra ortaya çıkar. Bu yüzükten ve müstakbel savaşlardan kurtulmanın tek yolu, gücünü toplamaya çalışan Sauron’u da engellemek için bu yüzüğü yok etmektir. Yüzüğü yok edilebileceği tek yer olan Mordor’a götürmek için kendini feda eden savaşçılardan oluşan bir ekip oluşturulur. Çok uzun ve çetin geçecek olan yolculuk başlar. Orta Dünya’nın kaderi, bu insanların ellerindedir.
3. Örümcek Adam Serisi
Peter Parker, sosyal hayatında pek de başarılı olamayan bir öğrencidir. Bir gün okulun çıkardığı bir gezide üzerinde deneyler yapılan bir örümcek tarafından ısırılır. Peter Parker’ın sıradan hayatı baştan aşağı değişecektir. Peter, örümceğin içgüdüsel yeteneklerini kazanacak ve bunu şehrin karanlığında kaybettiği amcasının intikamını almak üzere kullanacaktır. Peter, artık ‘Örümcek Adam’ olacaktır.
2. Batman serisi
Gotham adeta şeytanlarla, kötü hesapların peşinde olan adamlarla kuşatılmış bir yerdir. Suç olayları bitmek bilmez. Bruce Wayne’in amacı bu şehre adaleti getirerek insanların ruhundaki korkuları ortadan kaldırmak ve onları huzurlu kılmaktır.
1. X-Men serisi
Mutasyonlara tabii tutulmuş olan insanlar, yeteneklerini açığa çıkarabilmek adına bir okulda toplanmıştır. Toplanılan bu gençlerin asıl amacı, dünyaya kötülük salmaya hevesli olan yapay mutantların vahşetini engellemektir. X-Men ekibi, bir yandan politikacıların karalama politikalarıyla didinirken, öteki taraftan dünyayı kurtarmaya çalışacaklardır.