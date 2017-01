Mutlaka İzlenmesi Gereken 33 Aksiyon Filmi

4. Rise of the Planet of the Apes / Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Seri)

Günümüz San Francisco’sunda geçen hikayede genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları genetik deneyler sonucunda maymunların zekalarının gelişmesi ve insan ırkının kötü yönlerine de maruz kalmaları sonucu insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu alınıyor. Maymun Sezar’ın gözünden izlediğimiz hikayede sevgi ve kibir bir araya gelip, eşi benzeri olmayan bir savaşa dönüşüyor.