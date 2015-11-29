Mutlaka İzlenmesi Gereken 33 Aksiyon Filmi

Barney Ross ve askerlerinin son görevi tehlikeli bir silah tüccarının peşine düşmek ve elindeki güçlü silahın yanlış kişilere ulaşmasını önlemektir. Ne var ki bu tüccarın, bir zamanlar Barney’nin ortağı olan ve ekibi birlikte kurdukları Conrad Stonebanks olduğu anlaşılır. İşin ilginç yanıysa Barney, eski partnerini yıllar önce öldürdüğünü zannetmektedir! Ekibin Stonebanks’i durdurmak için başlattığı çatışma başarısızlıkla sonuçlanır, Stonebanks bir şekilde kaçmayı başarır. Ekip artık önemli bir kararın eşiğine varmıştır. Barney eski ekibi emekliye ayırır ve genç yeteneklerle kurulu yeni bir ekip oluşturur. CIA’nin de işlerin içine dahil olmasıyla alevlenen aksiyon dolu macerada Stonebanks’in tek hedefi Cehennem Melekleri’ni yok etmek olur.