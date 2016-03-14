Sonu belli olmayan ya da şaşırtan 20 Film

Sonu belli olmayan ya da beyin yakan filmler listemizde bugün sizin için 20 film seçtik. Seçerken şunları göz önünde bulundurduk. Film esnasında ‘O ney ya?’, ‘Bu kim şimdi?’, ‘Yok daha neler!’ gibi tepkiler verebileceğiniz ya da filmin sonunda ‘Ne? Noldu? Bitti? Kim öldü?’ gibi sorular soracağınız yapımların hepsi bir arada, burada. Listeye oldukça popüler olan Inception, Zindan Adası, Memento, Interstellar gibi filmleri eklemiyoruz. Biraz daha sıradışı olanlar bizim işimiz. Sözü fazla da uzatamadan şahane filmler ve ufacık özetleri ile sizleri başbaşa bırakalım. Buyrun:

İşte Sonu belli olmayan 20 Film

20- Limitless

IMDB puanı 7.4 olan, izledikçe izleyesimizin geldiği, hiç sıkılmadığımız ama sürekli de soru sorduğumuz yapım. Başrolde Bradly Cooper oldukça iyi bir iş çıkartmış. Filmde, ‘her şeyi’ mümkün kılan bir hapın size neler yaptırabileceğini izleyeceksiniz. Peki sonsuz güce sahip olmanın bedeli sizce nedir?

19- Mulholland Çıkmazı

IMDB puanı 8.0 olan 2001 yapımı bir film ile buradayız. Filmde yaşananlar efsanevi denilebilecek nitelikte; Betty Elms’in en büyük hayali Hollywood’da ünlü bir aktrist olmaktır. Bunun için Hollywood’a doğru yola çıkmıştır. Burada kendi hayatında mükemmel bir noktaya ulaşmış olan bir kadınla tanışır ve onun başarılarına hayran kalır. O kadın da Betty’den hoşlanmaya başlar ve aralarında gizemli ve oldukça erotik bir ilişki başlar. Ta ki Mulholland kavşağında geçirdikleri bir trafik kazasında başlarına gelen şeye kadar.

18- Donnie Darko

2001 yapımı filmin IMDB puanının 8.0 olduğunu söyleyerek başlayalım cümleye. Donnie’nin geceleri de gündüzleri kadar renklidir. Nasıl mı? Çünkü o bir uyurgezerdir. Donnie geceleri gizemli bir gücün rehberliğinde, kendi kontrolünün dışında şeyler yapmaktadır. Geleceği gören ve kendisini tehdit eden bu güç, her geçen an Donnie’yi daha çok ele geçirir. Böylece yeni şeyler keşfedecektir. Ama neler..

17- Who Am I?

25 yaşında asosyal bir bilgisayar dehası olan Benjamin, çevrimiçi aktiviteleriyle karizmatik hacker Max’in dikkatini çeker ve onun CLAY adlı hacker grubuna katılır. Burada yapacakları işlerle dünyada tanınacak ama hep daha fazlasını isteyecekler. Filmin akışı biraz yavaş ama gitgide güzelleşiyor. Sadece sonu için bile izlenir. IMDB puanı 7.6 olan filmi şiddetle tavsiye ediyoruz.

16- Kimlik

Identity bizim sonu belli olmayan ya da sonu ile şaşırtan filmler listesinde görebileceğimiz en iyi filmlerden biri. IMDB puanı 7.3 olan filmin başrolünde John Cusack var. Şiddetli bir fırtına esnasında on gizemli adam bir otelde sıkışır. İçlerinde bir limuzin şoförü, bir tele kız, bir katili nakleden bir polis, 80’li yılların bir televizyon yıldızı, yeni evli bir çift ve kriz içinde olan bir aile bulunmaktadır. Fakat işler, herkesin teker teker ölmeye başlamasıyla değişir.

15- Öldüren Sis

2007 yapımı film Stephen King‘in aynı isimli eseri The Mist’den uyarlama. Kasabaya sanki başka bir dünyadan gelmiş izlenimi veren tuhaf bir sis tabakasının çökmesi üzerine korku ve panik içinde süpermarkete sığınan kasaba halkının yaşadıkları konu ediliyor. Koyu ve kalın sis tabakasının içinde esrarengiz bazı yaratıkların pusuya yatmışçasına gizlendiğini farkedenler artık bir savaşta olduklarını anlar. Film i-na-nıl-maz.

14- Source Code

Dilimize Yaşam Şifresi olarak çevrilen ve IMDB puanı 7.5 olan yapım. Başrolde Jake Gyllenhaal bulunuyor sadece bu bile filmi seyretmek için güzel bir sebep. Kaptan Colter Stevens bir hız treninde uyanır ve buraya nasıl geldiğine dair hiçbir fikri yoktur. Tuvalette kendine sığınacak yer ararken aynada kendi yerine başkasının yansımasını görmesiyle şok olur ve cüzdanında bir sınıf öğretmeni olan Sean Fentress’ın kimliği vardır. Her şeyi anlamaya çalışırken aniden trenin içinde büyük bir patlama meydana gelir ve…

13- Küp

IMDB puanı 7.3 olan seri biraz değişik. Sınırları aştığını düşündüğümüz yapım bir ara Saw serisi ile kıyaslandı lakin bizce çok da alakaları yok. Farklı sosyal gruplardan toplanıp bir küpün içerisine yerleştirilen insanların oraya nasıl geldikleri konusunda fikirleri yoktur. Oradan çıkabilmek için aklını kullanmalarını gerekecektir, yanlış bir tercihleri ölümlerine sebep olacaktır.

12- Kaçış Planı

Eşinin suçsuz yere hapse girmesine sebep olan kişiyi bulmak zor iş. Onu hapishaneden kaçırma yöntemini bulmak ise çok daha zor iş. John Brennan filmde bunu denemeye kalkışıyor. Ama sonuç alabiliyor mu? Onu birlikte göreceğiz. IMDB puanı 7.4 olan filmin başrolünde Russell Crowe, Elizabeth Banks, Liam Neeson var.

11- Zodiac

Hop. Geldik IMDB puanı yine pek de fena olmayan filme. 7.7 hiç fena sayılmaz ve hikaye de oldukça sarıyor. Ardında hiçbir iz bırakmayan bir seri katil düşünün. Onu nasıl yakalayacasınız? David Fincher klasiği olan yapım gerçek bir hikayeye dayanıyor. Başrolde ise Jake Gyllenhaal var.

10- Tutsak

Yüksek beğeni toplamış bir film daha.. Prisoners (Tutsak) IMDB puanı 8.1 olan, yine bir Jake Gyllenhaal ve onun mükemmel performansıyla süslenmiş yapımlardan biri. Tabi ki ona eşlik eden isim de efsane Hugh Jackman. Kaybolan kızları yetersiz ipuçları olmasına rağmen bulabilir misin bak da gör!? Üstelik polisler bu konuda başarısız oldu ve sen ipuçlarını çözmede bir başınasın. Bakalım neler oluyor.

9- The Best Offer

Virgil Oldman, antika alanının en iyilerinden olmasının yanı sıra çok değerli bir kişisel koleksiyona sahiptir. Ancak günün birinde Claire Ibbetson adında genç ve çok zengin bir kadının, evindeki antikaları Virgil aracılığıyla satmak istemesi sonucu tüm hayatı değişir. Geoffrey Rush ve Sylvia Hoeks başrollerde görülüyor. Filmin IMDB puanı ise 7.8

8- Prestij

Sihirbazların izleyicileri kandırması kolay. Peki, birbirlerini kandırma konusunda ne kadar başarılı olabilirler? Sorunun cevabını filmde bulacağız. IMDB puanı 8.5 olan, belki de listedeki ilk izlenecek film Prestij, ölmeden önce mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında. Filmin yönetmeni Christopher Nolan ve başrollerde Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson var.

7- Ex Machina

Caleb, dünyanın önde gelen internet şirketlerinden birinde çalışan bir yazılımcıdır. Günün birinde şirket içi bir yarışmayı kazanır. Ödül olarak ise şirketin herkesten uzak, dağlarda yalnız yaşayan CEO’su Nathan’ın orman içindeki evine bir hafta misafir olacaktır. Ancak Caleb’in henüz bilmediği şeyler vardır. Robot aleminden soğutan yapım. Ama mutlaka izleyin. Ex Machina‘nın IMDB puanı 7.8.

6- Olağan Şüpheliler

Hiç kuşkusuz sinema tarihinin unutulmaz başyapıtlarından biri. IMDB puanı 8.6 olan yapımın başrollerinde Kevin Spacey, Gabriel Byrne, Chazz Palminteri gibi isimler var. Beşi de birbirinden yetenekli ve kendi alanlarında uzman sabıkalı, basit bir kaçırma olayından sonra gözaltına alındıklarında hiçbiri olaya bir anlam veremeden boş gözlerle birbirlerine bakmaktadır. Hikayeyi araştıran ajan David Kujan Kaliforniya San Pedro Limanı’nda 27 kişinin ölümü ile sonuçlanan gizemli patlama ile bu beş kişinin bağlantısı olduğunu varsaymaktadır.. Gerçek suçlu kimdir?

5- Yarının Sınırında

Edge of Tomorrow olarak da aratıp izleyebileceğiniz nadide 2014 yapımı film. Eşi benzeri olmayan filmlerden olan yapımın başrolünde Tom Cruise var. IMDB puanı 7.9 olan filmin konusu şöyle; Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir. Subay Bill Cage tecrübesiz bir askerdir ve beklenen olur; Cage dakikalar içerisinde öldürülür. Fakat bu bir sonu değil, yeni bir başlangıcı doğurur..

4- Truman Show

Güzel bir eşe ve mutlu bir hayata sahip olan Truman, öldüğünü zannettiği babasını bir gün caddede gördüğü ana kadar hayatı olduğu gibi yaşar. Ancak ilerleyen günlerde çeşitli gizemli olaylar yaşayan Truman, bir şeylerin yolunda gitmediğini fark eder, sahip olduğu hayatın gerçek olup olmadığını sorgulamaya başlar. Başrolde Jim Carrey‘i görüyoruz. Ve mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Filmin IMDB puanı 8.1

3- Oyun

David Fincher‘ın gizem dolu ve sonu belli olmayan filmlerinden biri daha. IMDB puanı 7.8 olan filmin başrolünde Michael Douglas, Deborah Kara Unger, Sean Penn var. Üstelik film oldukça da eski. 1997 yapımı film, çözülmesi gereken bir sürü sorun ve soru ile oyun haline gelir. Bizce oldukça iddialı. Filmi izledikten sonra asla pişman olmazsanız.

2- Makinist

Bulmacalar arasında en sevdiklerinizden biri adam asmacaysa doğru yerdesiniz. Christian Bale‘in performansıyla çok konuşulan filmin IMDB puanı 7.7. Filmi izlerken sürekli ‘nasıl ya, nasıl, nasıl’ diyorsunuz, baştan söyleyelim.

1- Predestination

Hoppaaa.. Sonu belli olmayan filmler listesinin sonuna geldik. Dilimize Kader olarak çevrilen inanılmaz büyüleyici filmde, hiçbir hata ve sıkıcı yan bulamayıp, her dakikasını göz kırpmadan izlemek istiyorsunuz. IMDB puanı 7.4 olan efsane filmi mutlaka izleyin. Filmin konusu ve başlangıcı; gizli bir servise bağlı çalışan bir ajanın son görevi; 1975 yılında New York’ta yaptığı bir patlamada 11.000 insanın ölümünden sorumlu olan Fiyasko Bombacısı adlı kişiyi bulup bu patlamanın hiç yaşanmamış olmasını sağlamaktır. Ama bakın nasıl? Filmin başrolünde Ethan Hawke var.

Sonu belli olmayan filmler bizim için böyleydi. “Ya şu film neden yok?” diye düşünüyorsan yorum olarak düşüncelerini paylaşabilirsin.