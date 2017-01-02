1 Ocak 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz! Ülkemizde bitmeyen terör, saldırılarına bir yenisi ekledi. Türkiye’nin en büyük gece kulüplerinden biri olan Reina’ya yapılan silahlı saldırıda 39 vatandaşımızı kaybettik.

Bu gelişme normal olarak herkesi televizyondan haber almaya itmiş. Show Ana Haber de liderliğini sürdürmüş. Eskiden “Yılın ilk doğan bebeği” haberini aldığımız yeni yılın ilk günlerinden, terör saldırısı haberi aldığımız günlere ne ara geldik?

Pınar Erbaş’ın sunduğu Show Ana Haber‘i, Gülbin Tosun’un sunduğu Fox Ana Haber izlemiş. Normal olarak Fox Ana Haber’de de aynı hain saldırı konusu işlenmiş. Anlatacak güzel şeylerimiz olmasını isterdik ama yok arkadaşlar. Her seferinde lanetlediğimiz şu terör belasına dönüp dolaşıp tekrar bulanıyor ve başa dönüyoruz. “Artık bu son olsun!” demekten başka çaremiz yok…

Daha güzel haberler alacağımız, canlarımızı yitirmeye devam etmeyeceğimiz haber bültenleri izlemek dileğiyle…

1 Ocak 2017 Reyting Sonuçları