1 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Show Ana Haber

Emre Arısoy
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1 Ocak 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz! Ülkemizde bitmeyen terör, saldırılarına bir yenisi ekledi. Türkiye’nin en büyük gece kulüplerinden biri olan Reina’ya yapılan silahlı saldırıda 39 vatandaşımızı kaybettik.

Bu gelişme normal olarak herkesi televizyondan haber almaya itmiş. Show Ana Haber de liderliğini sürdürmüş. Eskiden “Yılın ilk doğan bebeği” haberini aldığımız yeni yılın ilk günlerinden, terör saldırısı haberi aldığımız günlere ne ara geldik?

1 ocak 2017 reyting sonuclari
Fotoğraf: Show TV

Pınar Erbaş’ın sunduğu Show Ana Haber‘i, Gülbin Tosun’un sunduğu Fox Ana Haber izlemiş. Normal olarak Fox Ana Haber’de de aynı hain saldırı konusu işlenmiş. Anlatacak güzel şeylerimiz olmasını isterdik ama yok arkadaşlar. Her seferinde lanetlediğimiz şu terör belasına dönüp dolaşıp tekrar bulanıyor ve başa dönüyoruz. “Artık bu son olsun!” demekten başka çaremiz yok…

Daha güzel haberler alacağımız, canlarımızı yitirmeye devam etmeyeceğimiz haber bültenleri izlemek dileğiyle…

1 Ocak 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1SHOW ANA HABERSHOW TV6.315.03
2GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV5.4412.88
3KAPIMDAKI CASUS (Y.S)SHOW TV5.1611.45
4BABA CAN’DIRTRT 15.0911.16
5KANAL D ANA HABERKANAL D511.83
6SICAK GELISMEKANAL D4.7311.8
7ATV ANA HABERATV4.5510.84
8ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D4.4913.9
9HABER ONUSHOW TV4.1210.61
10KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERIKANAL 73.8810.21
11HANCOCK (Y.S)SHOW TV3.818.43
12SENDEN BANA KALAN (T.S)KANAL D3.788.21
13NINJA KAPLUMBAGALAR (Y.S) (TKR)ATV3.67.86
14EJDER KILICI (Y.S)STAR TV3.477.61
15DELI DIVANEKANAL 73.3610.45
16TRANSFORMERS AYIN KARANLIK YUZU (Y.S)FOX TV3.247.07
17HANCOCK (Y.S) (TKR)SHOW TV3.1910.73
18ATV HABERATV3.157.89
19SASKIN HIRSIZLAR (Y.S)SHOW TV3.110.63
20NINJA WARRIOR TURKIYE (TKR)TV83.066.85

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