10 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Show Ana Haber

Emre Arısoy
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10 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Show Ana Haber yükselen ivmesini devam ettirerek salı gününü de lider tamamlamış.

Onu sırasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ve O Ses Türkiye izlemiş.

10 ocak 2017 reyting sonuclari

Hafta içi her akşam yayınlanan Show Ana Haber Bülteni, Jülide Ateş ile Türkiye’nin ve dünyanın nabzını tutmaya devam ediyor. Doğru ve tarafsız gündemi takip eden herkes Jülide Ateş İle Show Ana Haber’i izliyor.

Günün favori dizilerinin bile önünde yer alarak da bu başarısına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Jülide Ateş ve ekibini tebrik ediyor, lafı fazla uzatmadan Total Top 20 reyting sonuçlarına geçiyoruz:

10 Ocak 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1SHOW ANA HABERSHOW TV6.516.02
2MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.7827.71
3FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.7113.93
4O SES TURKIYETV85.712.53
5HAYAT SARKISIKANAL D5.4912.79
6HABABAM SINIFI TATILDE (T.S)STAR TV5.2511.63
7ATV ANA HABERATV5.1812.71
82012 (Y.S)ATV4.610.17
9ESRA EROL’DAATV4.4713.81
10EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.4215.71
11KANAL D ANA HABERKANAL D4.3510.57
12SICAK GELISMEKANAL D4.2810.97
13ZUHAL TOPAL’LASTAR TV4.1512.84
14GULUMSE YETERSHOW TV4.079.3
15BEN SOYLERIMFOX TV3.78.17
16SON DESTANTRT 13.657.9
17HABER ONUSHOW TV3.59.12
18BENI AFFETSTAR TV3.3714.5
19DELI DIVANEKANAL 73.2911.19
20HAYAT SARKISI (OZET)KANAL D3.217.17

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