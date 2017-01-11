10 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Show Ana Haber

10 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Show Ana Haber yükselen ivmesini devam ettirerek salı gününü de lider tamamlamış.

Onu sırasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ve O Ses Türkiye izlemiş.

Hafta içi her akşam yayınlanan Show Ana Haber Bülteni, Jülide Ateş ile Türkiye’nin ve dünyanın nabzını tutmaya devam ediyor. Doğru ve tarafsız gündemi takip eden herkes Jülide Ateş İle Show Ana Haber’i izliyor.

Günün favori dizilerinin bile önünde yer alarak da bu başarısına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Jülide Ateş ve ekibini tebrik ediyor, lafı fazla uzatmadan Total Top 20 reyting sonuçlarına geçiyoruz:

10 Ocak 2017 Reyting Sonuçları