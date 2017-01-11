10 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Show Ana Haber

10 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Show Ana Haber yükselen ivmesini devam ettirerek salı gününü de lider tamamlamış.
Onu sırasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ve O Ses Türkiye izlemiş.
Hafta içi her akşam yayınlanan Show Ana Haber Bülteni, Jülide Ateş ile Türkiye’nin ve dünyanın nabzını tutmaya devam ediyor. Doğru ve tarafsız gündemi takip eden herkes Jülide Ateş İle Show Ana Haber’i izliyor.
Günün favori dizilerinin bile önünde yer alarak da bu başarısına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Jülide Ateş ve ekibini tebrik ediyor, lafı fazla uzatmadan Total Top 20 reyting sonuçlarına geçiyoruz:
10 Ocak 2017 Reyting Sonuçları
|#
|Program Adı
|Kanal
|Reyting
|Paylaşım
|1
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|6.5
|16.02
|2
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|5.78
|27.71
|3
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX TV
|5.71
|13.93
|4
|O SES TURKIYE
|TV8
|5.7
|12.53
|5
|HAYAT SARKISI
|KANAL D
|5.49
|12.79
|6
|HABABAM SINIFI TATILDE (T.S)
|STAR TV
|5.25
|11.63
|7
|ATV ANA HABER
|ATV
|5.18
|12.71
|8
|2012 (Y.S)
|ATV
|4.6
|10.17
|9
|ESRA EROL’DA
|ATV
|4.47
|13.81
|10
|EVLENECEKSEN GEL
|SHOW TV
|4.42
|15.71
|11
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|4.35
|10.57
|12
|SICAK GELISME
|KANAL D
|4.28
|10.97
|13
|ZUHAL TOPAL’LA
|STAR TV
|4.15
|12.84
|14
|GULUMSE YETER
|SHOW TV
|4.07
|9.3
|15
|BEN SOYLERIM
|FOX TV
|3.7
|8.17
|16
|SON DESTAN
|TRT 1
|3.65
|7.9
|17
|HABER ONU
|SHOW TV
|3.5
|9.12
|18
|BENI AFFET
|STAR TV
|3.37
|14.5
|19
|DELI DIVANE
|KANAL 7
|3.29
|11.19
|20
|HAYAT SARKISI (OZET)
|KANAL D
|3.21
|7.17