11 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul

Emre Arısoy
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11 Ocak 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Diriliş Ertuğrul 72. Bölüm ve özeti ile birlikte çarşamba gününü lider olarak tamamlamış. No:309, Show Ana Haber ve Kara Sevda ise sıkı takipte.

11 ocak 2017 reyting sonuclari

Diriliş Ertuğrul 72. Bölüm özeti: Sinsi planlarına ara vermeden devam eden Ural son olarak Karakoncolos’u kullanarak Ertuğrul Bey’in altın madenine baskın yaptırmıştır. Baskın gerçekleşmiş fakat Ertuğrul son anda yetişerek Haçaturyan’ı kurtarmıştır. Şimdi bütün deliller Ural’ı işaret etmektedir. Hanlı Pazar Ertuğrul Bey tarafından fethedilmiş, pazarın ticareti Müslümanca bir anlayışla yürütülmeye başlamıştır. Fakat etraftaki şer ocakları bu durumdan memnun değildir. Bölgedeki eşkıyaların hamlelerini bir bir bertaraf eden Ertuğrul, Karacahisar kalesinden gelen beklenmedik habere karşı bir hamle yapacaktır. Sultan Alaattin’in civarda sulhu tesis etmekle görevlendirdiği Ertuğrul Bey içine düştüğü zor durumda bir strateji izlemesi gerekmektedir.

Bakalım gelecek hafta neler getirecek? Total Top 20’nin yer aldığı reyting sonuçlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

11 Ocak 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1DIRILIS ERTUGRULTRT 112.927.43
2DIRILIS ERTUGRUL (OZET)TRT 17.1515.97
3NO:309FOX TV6.6414.44
4SHOW ANA HABERSHOW TV5.8614.93
5KARA SEVDASTAR TV5.7212.32
6MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.4427.35
7FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.2413.27
8BU SEHIR ARKANDAN GELECEKATV4.7610.23
9EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.6718.14
10ATV ANA HABERATV4.3611.03
11ESRA EROL’DAATV4.1614
12NO:309 (OZET)FOX TV4.139.46
13SICAK GELISMEKANAL D4.0810.96
14KANAL D ANA HABERKANAL D3.979.97
15ERHAN CELIK ILE ANA HABERTRT 13.819.32
16ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.6512.31
17KARA SEVDA (OZET)STAR TV3.448.12
18POYRAZ KARAYELKANAL D3.347.14
19STAR ANA HABERSTAR TV3.318.31
20DELI DIVANEKANAL 73.312.22

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