11 Ocak 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Diriliş Ertuğrul 72. Bölüm ve özeti ile birlikte çarşamba gününü lider olarak tamamlamış. No:309, Show Ana Haber ve Kara Sevda ise sıkı takipte.

Diriliş Ertuğrul 72. Bölüm özeti: Sinsi planlarına ara vermeden devam eden Ural son olarak Karakoncolos’u kullanarak Ertuğrul Bey’in altın madenine baskın yaptırmıştır. Baskın gerçekleşmiş fakat Ertuğrul son anda yetişerek Haçaturyan’ı kurtarmıştır. Şimdi bütün deliller Ural’ı işaret etmektedir. Hanlı Pazar Ertuğrul Bey tarafından fethedilmiş, pazarın ticareti Müslümanca bir anlayışla yürütülmeye başlamıştır. Fakat etraftaki şer ocakları bu durumdan memnun değildir. Bölgedeki eşkıyaların hamlelerini bir bir bertaraf eden Ertuğrul, Karacahisar kalesinden gelen beklenmedik habere karşı bir hamle yapacaktır. Sultan Alaattin’in civarda sulhu tesis etmekle görevlendirdiği Ertuğrul Bey içine düştüğü zor durumda bir strateji izlemesi gerekmektedir.

Bakalım gelecek hafta neler getirecek? Total Top 20’nin yer aldığı reyting sonuçlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

11 Ocak 2017 Reyting Sonuçları