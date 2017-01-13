12 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Cesur ve Güzel 9. Bölümü ile perşembe akşamını Show Ana Haber‘in önünde lider tamamlamış.

Cesur ve Güzel 9. Bölüm özeti: Cesur sonunda Sühan’a duygularını açar ve kalbindeki buzların erir. Aynı anda Cesur’un tutuklanmasıyla Tahsin Korludağ’ın da artık ona karşı savaş açtığı anlamına gelir. Sühan’ın şahit olduğu yüzleşme ise bu düşmanlığın boyutlarını acıyla anlamasına neden olacaktır.

Cesur, Sühan’ı bir günlüğüne Korludağ’dan uzaklaştırmak ister. Sadece 24 saat her şeyi, kim olduklarını unutmak beraberlikleri için önemli bir adım olacaktır. Ancak Sühan, Cesur’a yakın olmakla, babasının Cesur’a kurduğu tuzağın içine de düşmüş olduğunun farkında değildir.

Uzun bir süredir liderliği elde edemeyen Vatanım Sensin dizisi ise bu perşembe kendine üçüncü sırada yer bulabilmiş. Show Ana Haber’in ise zirveden kopma gibi bir düşüncesi yok gibi! Çoğunlukla ilk üçte gördüğümüz haber bülteni örnek olmaya devam ediyor!

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Şimdi Total Top 20’nin yer aldığı reyting sonuçlarına geçebiliriz.

12 Ocak 2017 Reyting Sonuçları