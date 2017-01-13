12 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Cesur ve Güzel

Emre Arısoy
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12 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Cesur ve Güzel 9. Bölümü ile perşembe akşamını Show Ana Haber‘in önünde lider tamamlamış.

12 ocak 2017 reyting sonuclari
Fotoğraf: STAR TV

Cesur ve Güzel 9. Bölüm özeti: Cesur sonunda Sühan’a duygularını açar ve kalbindeki buzların erir. Aynı anda Cesur’un tutuklanmasıyla Tahsin Korludağ’ın da artık ona karşı savaş açtığı anlamına gelir. Sühan’ın şahit olduğu yüzleşme ise bu düşmanlığın boyutlarını acıyla anlamasına neden olacaktır.

Cesur, Sühan’ı bir günlüğüne Korludağ’dan uzaklaştırmak ister. Sadece 24 saat her şeyi, kim olduklarını unutmak beraberlikleri için önemli bir adım olacaktır. Ancak Sühan, Cesur’a yakın olmakla, babasının Cesur’a kurduğu tuzağın içine de düşmüş olduğunun farkında değildir.

Uzun bir süredir liderliği elde edemeyen Vatanım Sensin dizisi ise bu perşembe kendine üçüncü sırada yer bulabilmiş. Show Ana Haber’in ise zirveden kopma gibi bir düşüncesi yok gibi! Çoğunlukla ilk üçte gördüğümüz haber bülteni örnek olmaya devam ediyor!

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Şimdi Total Top 20’nin yer aldığı reyting sonuçlarına geçebiliriz.

12 Ocak 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1CESUR VE GUZELSTAR TV6.514.26
2SHOW ANA HABERSHOW TV6.2116.13
3VATANIM SENSINKANAL D6.213.82
4MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.2928.62
5FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.2613.56
6UMUDA KELEPCE VURULMAZFOX TV4.8911.03
7ATV ANA HABERATV4.611.87
8EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.5317.92
9OLENE KADARATV4.369.81
10KANAL D ANA HABERKANAL D4.1910.9
11ESRA EROL’DAATV4.1514.03
12SICAK GELISMEKANAL D4.0611.04
13ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.8413.03
14CESUR YUREKSHOW TV3.728.65
15DELI DIVANEKANAL 73.3812.52
16HABER ONUSHOW TV3.249.07
17OLENE KADAR (TKR)ATV3.218.44
18CESUR VE GUZEL (OZET)STAR TV3.187.8
19VATANIM SENSIN (OZET)KANAL D3.177.75
20ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D3.1410.93

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