13 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar

Emre Arısoy
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13 Ocak 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz! Arka Sokaklar 424. Bölümü ile Aşk ve Mavi‘nin önünde cuma akşamını lider tamamlamış.

13 ocak 2017 reyting sonuclari
Fotoğraf: KANAL D

Arka Sokaklar 424. Bölüm özeti: Sezgin ve Cengiz ellerinde uzaktan kumanda ile aracının içerisinde beklemektedir. Ekip adım adım eve yaklaşır. Bomba düzeneğini fark eden ekip hızla olay yerinden uzaklaşır. Bu sırada bomba patlar. Ekip hastaneye kaldırılır. Çok büyük yaralanma söz konusu değildir ancak doktor her ihtimale karşı geceyi hastanede geçirilmesini istese de, ekip kabul etmez.

Gökçe’nin adliyeye sevk edildiği haberi Veysel’e ulaşır. Sorguda anlattıkları ile nöbetçi mahkemeye sevki yapılmıştır. Veysel bu konuda Aynur’u görevlendirir, Aylin’in bilgisayarından Gökçe’nin ifade kaydını almasını ister.

Bakalım gelecek hafta neler getirecek ve Arka Sokaklar‘ın liderliği devam edecek mi? Aşk ve Mavi çıkış gösterecek mi? Yoksa Show Ana Haber bir sürpriz yapıp lider mi olacak? Bekleyip görelim!

13 Ocak 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1ARKA SOKAKLARKANAL D11.1924.49
2ASK VE MAVIATV8.8219.66
3ARKA SOKAKLAR (OZET)KANAL D6.8115.56
4ASK VE MAVI (OZET)ATV5.913.68
5SHOW ANA HABERSHOW TV5.7614.94
6FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.0813.06
7MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.9427.56
8GULDUR GULDUR SHOW OZETSHOW TV4.6510.96
9ATV ANA HABERATV4.611.82
10GULDUR GULDUR SHOWSHOW TV4.289.26
11SICAK GELISMEKANAL D4.2511.6
12KANAL D ANA HABERKANAL D4.2310.78
13EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.1717.53
14ESRA EROL’DAATV4.0214.15
15KIRALIK ASKSTAR TV4.018.75
16O SES TURKIYETV83.978.86
17ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.8513.63
18BEYAZ SHOWKANAL D3.5515.65
19DELI DIVANEKANAL 73.2612.94
20STAR ANA HABERSTAR TV3.258.29

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