13 Ocak 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz! Arka Sokaklar 424. Bölümü ile Aşk ve Mavi‘nin önünde cuma akşamını lider tamamlamış.

Arka Sokaklar 424. Bölüm özeti: Sezgin ve Cengiz ellerinde uzaktan kumanda ile aracının içerisinde beklemektedir. Ekip adım adım eve yaklaşır. Bomba düzeneğini fark eden ekip hızla olay yerinden uzaklaşır. Bu sırada bomba patlar. Ekip hastaneye kaldırılır. Çok büyük yaralanma söz konusu değildir ancak doktor her ihtimale karşı geceyi hastanede geçirilmesini istese de, ekip kabul etmez.

Gökçe’nin adliyeye sevk edildiği haberi Veysel’e ulaşır. Sorguda anlattıkları ile nöbetçi mahkemeye sevki yapılmıştır. Veysel bu konuda Aynur’u görevlendirir, Aylin’in bilgisayarından Gökçe’nin ifade kaydını almasını ister.

Bakalım gelecek hafta neler getirecek ve Arka Sokaklar‘ın liderliği devam edecek mi? Aşk ve Mavi çıkış gösterecek mi? Yoksa Show Ana Haber bir sürpriz yapıp lider mi olacak? Bekleyip görelim!

13 Ocak 2017 Reyting Sonuçları