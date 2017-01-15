14 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Kalbimdeki Deniz

Emre Arısoy
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14 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Kalbimdeki Deniz dün akşam yayınlanan 12. Bölümü ile Show Ana Haber ve O Ses Türkiye‘ye büyük fark atarak liderliği kapmış.

14 ocak reyting sonuclari

Kalbimdeki Deniz 12. Bölüm Özeti: Ozan’ın bulunmuş olması beraberinde bir sürprizi de getirir. Bu sırada Ece ise doğum günü partisi sonrası Mustafa’yla yakınlaşmaya başlamışken, Figen’in Mustafa’ya aşık olduğunu söylemesiyle geri adım atmak zorunda kalır. Bu arada Fikriye boş durur mu? Tabii ki HAYIR! Mustafa’nın babası olan İbrahim’i Ece’ye karşı bi’ güzel doldurur. Lokantada yaşadığı tatsız olay sebebiyle mekandan çıkan Deniz, Mirat’ın dostluğu ve ilgisi sayesinde moralini düzeltir. Yalanlarla dolu ilişkileri yüzünden birbirilerine güvenleri gittikçe azalan Alihan ve Şebnem arasında da sular durulmuyordur. Alihan’ın iş seyahati yalanını yutmaz ve konuyu araştırmaya başlar! Alihan ise aylar sonra ailesiyle karşılaşmanın heyecanı içindedir.

Show Ana Haber ve O Ses Türkiye ise ikincilik yarışını kıyasıya sürdürmüş. Sonucu Photo-Finish’te belli olmuş.

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Kalbimdeki Deniz yükselerek devam eden başarısını sürdürebilecek mi? Total Top 20’den oluşan reyting sonuçları ile sizleri baş başa bırakıyoruz!

14 Ocak 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşm
1KALBIMDEKI DENIZFOX TV7.6218.31
2SHOW ANA HABERSHOW TV4.9512.91
3O SES TURKIYETV84.7911.27
4ASK LAFTAN ANLAMAZSHOW TV4.6510.94
5RECEP IVEDIK (T.S)STAR TV4.4510.43
6GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV4.4111.42
7KIM MILYONER OLMAK ISTERATV4.299.9
8KALBIMDEKI DENIZ (OZET)FOX TV4.2510.23
9SICAK GELISMEKANAL D4.1911.47
10ATV ANA HABERATV3.9510.24
11ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D3.9414.07
12O SES TURKIYE OZETTV83.879.55
13DELI DIVANEKANAL 73.8313.84
14HABER ONUSHOW TV3.8310.96
15KANAL D ANA HABERKANAL D3.739.56
16CARSI PAZAR (T.S)STAR TV3.568.63
17SEKSENLERTRT 13.267.53
18BIR GARIP ASKKANAL 736.89
19ASK LAFTAN ANLAMAZ (OZET)SHOW TV2.957.1
20KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERIKANAL 72.778.31

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