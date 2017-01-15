14 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Kalbimdeki Deniz

14 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Kalbimdeki Deniz dün akşam yayınlanan 12. Bölümü ile Show Ana Haber ve O Ses Türkiye‘ye büyük fark atarak liderliği kapmış.

Kalbimdeki Deniz 12. Bölüm Özeti: Ozan’ın bulunmuş olması beraberinde bir sürprizi de getirir. Bu sırada Ece ise doğum günü partisi sonrası Mustafa’yla yakınlaşmaya başlamışken, Figen’in Mustafa’ya aşık olduğunu söylemesiyle geri adım atmak zorunda kalır. Bu arada Fikriye boş durur mu? Tabii ki HAYIR! Mustafa’nın babası olan İbrahim’i Ece’ye karşı bi’ güzel doldurur. Lokantada yaşadığı tatsız olay sebebiyle mekandan çıkan Deniz, Mirat’ın dostluğu ve ilgisi sayesinde moralini düzeltir. Yalanlarla dolu ilişkileri yüzünden birbirilerine güvenleri gittikçe azalan Alihan ve Şebnem arasında da sular durulmuyordur. Alihan’ın iş seyahati yalanını yutmaz ve konuyu araştırmaya başlar! Alihan ise aylar sonra ailesiyle karşılaşmanın heyecanı içindedir.

Show Ana Haber ve O Ses Türkiye ise ikincilik yarışını kıyasıya sürdürmüş. Sonucu Photo-Finish’te belli olmuş.

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Kalbimdeki Deniz yükselerek devam eden başarısını sürdürebilecek mi? Total Top 20’den oluşan reyting sonuçları ile sizleri baş başa bırakıyoruz!

14 Ocak 2017 Reyting Sonuçları