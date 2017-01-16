15 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Show Ana Haber

15 Ocak 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz! Show Ana Haber, pazar gününü Hayat Bazen Tatlıdır dizisinin ve O Ses Türkiye‘nin önünde çok az farkla lider tamamlamış.

Bildiğiniz üzere Show TV’de hafta sonu haberlerini Pınar Erbaş sunuyor. Pek hanım hanımcık olan Pınar Erbaş’ın sunduğu Show Ana Haber hafta içi ya da sonu fark etmeksizin liderliğini pekiştiriyor ve başarılarına yenilerini ekliyor!

İkinci sırada yer alan Hayat Bazen Tatlıdır ise 12. Bölümü ile liderliği çok az bir farkla kaçırmış! 12. bölüm özeti ise şöyle: Okul başkanlığı üzerinden Koray ve Burak’ın Gözde için yarıştığı anlaşılınca ortalık karışır. Burak’la ilk defa karşı karşıya kalan Hayat, Gözde’den uzak durması için Burak’ı uyarır. Burak ise Gözde’ye kendini affettirmenin yollarını arar.

Uzun zamandır aralarında soğuk savaş yaşanan Sevda ve Gözde arasında ipler kopar! Koray, Sevda’nın babasının sevgilisine ders vermek için Sevda ile işbirliği yapar. Bu sırada Sevda’nın bilmediği bir sırrı öğrenir! Onur ve Zeynep’i el ele gören Cahit’in, Onur’dan intikamı acı olur! Cerrah’ın, Hayat’ın hayatını etkileyen büyük sırrı ortaya çıkar! Günün sonunda ise Hayat ve Gözde’yi acı bir sürpriz beklemektedir!

Bakalım gelecek hafta neler getirecek? Fazla uzatmadan Total Top 20 reyting sonuçlarına geçelim!

15 Ocak 2017 Reyting Sonuçları