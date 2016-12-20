19 Aralık 2016 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan İçerde, Kırgın Çiçekler dizisini açık ara geçip liderliği kimselere bırakmamış.

İçerde 14. bölüm özeti: Celal, Melek’in öz kızı olduğunu bilen tek kişinin patron denen adam olduğunu ve patronun da Coşkun’la bağlantısı olduğunu düşünüyordur. Mert, Celal’e Yusuf Müdür’ün istifa ettiğini söyler. Celal sebebini merak eder, Mert’e gelişmelerden haberdar olmak istediğini söyler. İstifa dilekçesini veren Yusuf, gizli polis Sarp’ın dosyasını Mert’e devretmek üzeredir. Celal ve adamları patronun izini sürmeye devam ediyorlardır. Füsun, Melek’e yaptıklarından dolayı teşekkür etmek için evine yemeğe davet eder. Sarp’ın patron Umut planı zannettiği kadar kolay sonuca ulaşamayacaktır. Bu tehlikeli oyunun bir bedeli olacaktır.

İkinci sırada yer alan Kırgın Çiçekler 64. Bölüm ise:Kızlar, Güney, Zehra ve Sedef ölümle burun buruna gelir. Evden silah sesleri ve çığlıklar duyulunca dışarıda bekleyen Sadullah, Serkan, Toprak ve Feride korku içinde kalır. Nazan, Kemal’in Defne’yi rahatsız ettiğini anlayarak ona tuzak kurar. Kızlar, yurtta Songül’ün yokluğuna alışmakta zorlanırlar. Meral, Mert’e olan aşkını kızlara itiraf eder. Mesude, karnındaki bebeği doğurmak istemez. Düşük yapmak için uğraşırken kaza geçirir. Hastaneye koşan Eylül, annesinin kötürüm kaldığını öğrenir.

Bakalım gelecek hafta neler getirecek? Sıralama değişecek mi? İçerde‘nin liderliği devam edecek mi?

19 Aralık 2016 Reyting Sonuçları