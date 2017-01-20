19 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Vatanım Sensin

Emre Arısoy
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19 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Vatanım Sensin 12. Bölümü ile Cesur ve Güzel’in önünde lider tamamlamış.

19 ocak 2017 reyting sonuclari
Fotoğraf: Kanal D

Vatanım Sensin 12. Bölüm özeti: Cevdet’in, Leon’a pusu planı başarılı olmuş ve Cevdet kızını şimdilik ipten kurtarmıştır. Ancak Vasili’nin, Leon’un hayatını tehlikeye atacak kadar gözünün dönmesi Cevdet için beklenmedik bir durum olur. Cevdet’e dair şüpheleri gittikçe artan Vasili kati emrini verir; Şayet Cevdet, Eşref’i vurmazsa öldürülecektir.

Giderek sıkışan Cevdet’in artık silahları bulmaktan başka çaresi kalmamıştır. Silahları kaçırmanın peşinde olan Tevfik ise başına geleceklerden habersizdir. Tevfik’e dair her şeyi öğrenen Eftalya, tüm gerçekleri anlatmak üzere Azize’nin kapısını çalar. (Kanal D)

İkinci sırada ise Star TV’nin ünlü oyuncularla dolu dizisi Cesur ve Güzel yer almış. Günün sürprizi ise Show Ana Haber‘in ilk üçte yer alamamış olması. Üçüncü sıraya büyük bir sıçrama ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yerleşmiş.

Bakalım gelecek hafta neler getirecek? Şimdi Total kategorisinin Top 20 reyting sonuçlarına geçelim…

19 Ocak 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1VATANIM SENSINKANAL D6.4914.67
2CESUR VE GUZELSTAR TV5.6612.69
3MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.5329.6
4SHOW ANA HABERSHOW TV5.3814.23
5FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.2213.69
6ATV ANA HABERATV4.8612.75
7UMUDA KELEPCE VURULMAZFOX TV4.5310.27
8SICAK GELISMEKANAL D4.4312.41
9EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.3716.9
10ESRA EROL’DAATV4.3514.79
11CESUR YUREKSHOW TV4.349.84
12AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D4.0910.66
13ZUHAL TOPAL’LASTAR TV4.0313.8
14VATANIM SENSIN (OZET)KANAL D4.039.56
15OLENE KADARATV3.678.3
16O SES TURKIYETV83.598.4
17CESUR VE GUZEL (OZET)STAR TV3.037.29
18ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D2.9810.49
19BENI AFFETSTAR TV2.9414.33
20HABER ONUSHOW TV2.878.24

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