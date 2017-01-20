19 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Vatanım Sensin 12. Bölümü ile Cesur ve Güzel’in önünde lider tamamlamış.

Vatanım Sensin 12. Bölüm özeti: Cevdet’in, Leon’a pusu planı başarılı olmuş ve Cevdet kızını şimdilik ipten kurtarmıştır. Ancak Vasili’nin, Leon’un hayatını tehlikeye atacak kadar gözünün dönmesi Cevdet için beklenmedik bir durum olur. Cevdet’e dair şüpheleri gittikçe artan Vasili kati emrini verir; Şayet Cevdet, Eşref’i vurmazsa öldürülecektir.

Giderek sıkışan Cevdet’in artık silahları bulmaktan başka çaresi kalmamıştır. Silahları kaçırmanın peşinde olan Tevfik ise başına geleceklerden habersizdir. Tevfik’e dair her şeyi öğrenen Eftalya, tüm gerçekleri anlatmak üzere Azize’nin kapısını çalar. (Kanal D)

İkinci sırada ise Star TV’nin ünlü oyuncularla dolu dizisi Cesur ve Güzel yer almış. Günün sürprizi ise Show Ana Haber‘in ilk üçte yer alamamış olması. Üçüncü sıraya büyük bir sıçrama ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yerleşmiş.

Bakalım gelecek hafta neler getirecek? Şimdi Total kategorisinin Top 20 reyting sonuçlarına geçelim…

19 Ocak 2017 Reyting Sonuçları