2 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Show Ana Haber, pazar günü olduğu gibi pazartesi gününü de lider tamamlamış.

Jülide Ateş‘in sunduğu Show Ana Haber‘de dün ülkemizde yaşanan terör olayı ile ilgili yapılan yayın ile izleyenleri bilgilendirmeye devam etti.

Genel olarak pazartesi günleri İçerde‘yi lider olarak görürdük ancak dün Özel bir bölüm yayınlayarak belli ki yılbaşı tatili yapmışlar. Dizinin önemli ve güzel bölümlerinden kesilerek yapılan özel bölüm, şöyle bir geriye dönüp bakmak ve olanı biteni hatırlamak için iyi oldu.

Selçuk Yöntem‘in sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster?, 2 Ağustos 2011’den beri atv’de yayınlanıyor. Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL!

Bakalım gelecek hafta neler olacak? İçerde yeni bölümü ile liderliği tekrar ele geçirebilecek mi?

2 Ocak 2017 Reyting Sonuçları