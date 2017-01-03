2 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Show Ana Haber

Emre Arısoy
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2 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Show Ana Haber, pazar günü olduğu gibi pazartesi gününü de lider tamamlamış.

Jülide Ateş‘in sunduğu Show Ana Haber‘de dün ülkemizde yaşanan terör olayı ile ilgili yapılan yayın ile izleyenleri bilgilendirmeye devam etti.

2 ocak 2017 reyting sonuclari

Genel olarak pazartesi günleri İçerde‘yi lider olarak görürdük ancak dün Özel bir bölüm yayınlayarak belli ki yılbaşı tatili yapmışlar. Dizinin önemli ve güzel bölümlerinden kesilerek yapılan özel bölüm, şöyle bir geriye dönüp bakmak ve olanı biteni hatırlamak için iyi oldu.

Selçuk Yöntem‘in sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster?, 2 Ağustos 2011’den beri atv’de yayınlanıyor. Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL!

Bakalım gelecek hafta neler olacak? İçerde yeni bölümü ile liderliği tekrar ele geçirebilecek mi?

2 Ocak 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1SHOW ANA HABERSHOW TV6.0515.31
2KIM MILYONER OLMAK ISTERATV5.6412.84
3MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.429.02
4BANA SEVMEYI ANLATFOX TV5.3612.11
5FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.2613.2
6CANAKKALE YOLUN SONU (T.S)STAR TV4.7810.79
7UCUS EKIBI (Y.S)ATV4.7710.83
8ATV ANA HABERATV4.6911.79
9KANAL D ANA HABERKANAL D4.5411.29
10EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.0915.75
11HERKUL EFSANE BASLIYOR (Y.S)KANAL D3.948.76
12ESRA EROL’DAATV3.8712.83
13ICERDE OZELSHOW TV3.818.72
14ATV GUN ORTASIATV3.6719.23
15ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.6311.92
16HAVA DURUMUATV3.448.29
17CAKALLARLA DANS 2 (T.S)KANAL D3.368.72
18DELI DIVANEKANAL 73.3612.33
19SICAK GELISMEKANAL D3.358.9
20HABER ONUSHOW TV3.18.47

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