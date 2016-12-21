20 Aralık 2016 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

20 Aralık 2016 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 52. bölüm ile Anne dizisinin önünde Salı akşamını lider tamamlamış.

Özetleri ile birlikte de sonucun değişmediği Salı akşamının sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 52. Bölüm Özeti: Gülmezler belası nihayete ermiş sıra ardındakilere gelmiştir. Hızır, Salih Gülmez’in bahsettiği zincirin diğer halkalarına ulaşmak için kolları sıvar. CIA ile pazarlık yapmak üzere masaya oturan Hızır’ın planları yeni düşmanlıklara neden olacaktır.

Çakırbeyli hanesi yaşanan hareketli günlerin ardından bir nebze durulmuştur. Bir çocuğunun daha ortaya çıkmasından sonra Hızır’ı evde görmek istemeyen Meryem özlemine yenik düşecek ve geri adım atacaktır.

İkinci sırada yer alan Anne dizisi 9. Bölüm özeti: Turna’nın okul önünde Şule tarafından apar topar götürülmesiyle Zeynep mahvolur; ancak yapabileceği fazla bir şey yoktur, ne de olsa Turna Şule’nin öz kızıdır. Turna’dan bir haber alabilmek için her yolu deneyen Zeynep, Ali’den Şule’yi bulmasını ister. Ali her yerde Şule’yi ararken Duru da onun peşine takılır.

Şule kızıyla eski mutlu günlerine dönmek için uğraşır. Ancak Turna yaşadığı olayın etkisiyle içine kapanır ve Şule ile tek kelime konuşmaz. Bu arada Cengiz de Turna’nın gelişiyle iyice gerilir, çocuğa eziyet etmekten geri durmaz.

Tüm bunlar olurken Şule’nin çalıştığı pavyonu bulan Gönül onun karşısına çıkar. Bu beklenmedik misafire tepkili davranan Şule ise onun sözleriyle allak bullak olur. Sonunda yaşadıklarına ve kızının uzaklığına dayanamaz, Turna’yı da alıp Zeynep’i şikâyet etmek üzere karakola gider. Orada onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

Bakalım gelecek hafta reyting sonuçları nasıl olacak? Sıralama değişecek mi? Yoksa geçen hafta olduğu gibi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz‘ın liderliği sürecek mi?

20 Aralık 2016 Reyting Sonuçları