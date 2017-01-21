20 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar

Emre Arısoy
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20 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Arka Sokaklar 425. Bölüm ile Aşk ve Mavi‘nin önünde büyük bir farkla liderliğini korumuş.

20 Ocak 2017 Reyting Sonuclari
Fotoğraf: Kanal D

Arka Sokaklar 425. Bölümünde yaşananlar ise şöyleydi: Suat’ın da Haydarberk ile birlikte Safranbolu’ya, Hüsnü’nün yanına gitmesinden sonra İstanbul’da evin reisliği Metin’e kalır. Zeliha’nın bir gün önce yaptığı yayının işe yarayıp yaramayacağı merak konusudur.Veysel’in ipliğinin pazara çıkması, Hüsnü’nün ekibe ve İstanbul’a geri dönebileceğinin ışığıdır.

Çevik Kuvvet polisi Ferhat ve Osman’a ise son dakika ek görev gelir. Akşam stadda olacaklardır. Aynı akşam Leyla’nın annesi Ferhatlara yemeğe davetlidir. Bu yemeğe Ferhat görev dolayısıyla katılamaz. Vural ve adamlarının bomba düzeneği hazırdır. Bu seferki eylemin büyük ses getirmesini hedeflerler. Bedri ve Hazım bomba yüklü araçlarıyla stada doğru yol alırlar.

İkinci sırada atv‘nin iddialı dizisi Aşk ve Mavi yer alırken onu Show Ana Haber takip etmiş. Show Ana Haber’in düşüşe geçen reytingi ise gözlerden kaçmıyor!

Bakalım gelecek hafta neler gösterecek? Aşk ve Mavi ya da Show Ana Haber, Arka Sokaklar‘ı liderlikten edebilecek mi?

Total grubunun en iyi reyting alan ilk 20 programını aşağıda bulabilirsiniz.

20 Ocak 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1ARKA SOKAKLARKANAL D11.0824.64
2ASK VE MAVIATV8.6719.35
3ARKA SOKAKLAR (OZET)KANAL D7.617.5
4SHOW ANA HABERSHOW TV5.4914.26
5ASK VE MAVI (OZET)ATV5.1112.03
6MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.0727.07
7ATV ANA HABERATV4.9112.67
8FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.8412.49
9KIRALIK ASKSTAR TV4.8410.6
10GULDUR GULDUR SHOWSHOW TV4.539.81
11AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D4.3311.01
12ZUHAL TOPAL’LASTAR TV4.2614.53
13EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.2416.5
14ESRA EROL’DAATV4.1914.2
15SICAK GELISMEKANAL D4.0310.92
16GULDUR GULDUR SHOW OZETSHOW TV4.029.65
17KIRALIK ASK (OZET)STAR TV3.388.07
18O SES TURKIYETV83.317.5
19HAVA DURUMUATV3.117.75
20ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D3.0110.54

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