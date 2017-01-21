20 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Arka Sokaklar 425. Bölüm ile Aşk ve Mavi‘nin önünde büyük bir farkla liderliğini korumuş.

Arka Sokaklar 425. Bölümünde yaşananlar ise şöyleydi: Suat’ın da Haydarberk ile birlikte Safranbolu’ya, Hüsnü’nün yanına gitmesinden sonra İstanbul’da evin reisliği Metin’e kalır. Zeliha’nın bir gün önce yaptığı yayının işe yarayıp yaramayacağı merak konusudur.Veysel’in ipliğinin pazara çıkması, Hüsnü’nün ekibe ve İstanbul’a geri dönebileceğinin ışığıdır.

Çevik Kuvvet polisi Ferhat ve Osman’a ise son dakika ek görev gelir. Akşam stadda olacaklardır. Aynı akşam Leyla’nın annesi Ferhatlara yemeğe davetlidir. Bu yemeğe Ferhat görev dolayısıyla katılamaz. Vural ve adamlarının bomba düzeneği hazırdır. Bu seferki eylemin büyük ses getirmesini hedeflerler. Bedri ve Hazım bomba yüklü araçlarıyla stada doğru yol alırlar.

İkinci sırada atv‘nin iddialı dizisi Aşk ve Mavi yer alırken onu Show Ana Haber takip etmiş. Show Ana Haber’in düşüşe geçen reytingi ise gözlerden kaçmıyor!

Bakalım gelecek hafta neler gösterecek? Aşk ve Mavi ya da Show Ana Haber, Arka Sokaklar‘ı liderlikten edebilecek mi?

Total grubunun en iyi reyting alan ilk 20 programını aşağıda bulabilirsiniz.

20 Ocak 2017 Reyting Sonuçları