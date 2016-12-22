21 Aralık 2016 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Çarşamba günlerinin vazgeçilmezi Diriliş Ertuğrul 70. Bölüm ile yine liderliği kimselere bırakmamış.

Özeti ile birlikte bir Çarşamba gününü daha büyük bir reyting sonucu ile Kara Sevda‘nın önünde birinci bitirmiş.

Diriliş Ertuğrul 70. Bölüm özeti: Simon, Turgut’un sadakatini kullanarak Ertuğrul’u zehirlemiş, ancak Ertuğrul bu suikasttan kurtulmayı başarmıştı. Bu suikast girişimini kendi lehine kullanarak Hanlı Pazar’ı basmaya karar veren Ertuğrul Bey, bu baskında başarılı olup Hanlı Pazar’ı fethedebilecek mi? Kayıların baskın yapacağından haberdar olan Simon, Ertuğrul’a rağmen Turgut’tan ve tüm Kayılardan Maria’nın intikamını alabilecek mi?

Ertuğrul Bey içi yaş döken tek oba Kayı Obası değildir. Çavdar Obası da Ertuğrul’un beklenmedik ölümünün yasını tutmaktadır. Ancak Kayıların bu zor durumundan dahi faydalanmayı amaçlayan Ural hangi stratejinin peşindedir? Tam da Aslıhan’ı Ertuğrul’la evlendirmeyi amaçlayan Candar Bey, gelişen hadiselerden sonra hangi karara varacak? Bütün bunlar yaşanırken Toktamış ve Ertuğrul’un zehirlenmelerindeki benzerliğin peşini bırakmayan Aliyar, ağabeyi Ural’ın izine ulaşabilecek mi? (Kaynak: TRT1)

İkinci sırada yer alan Kara Sevda 49. Bölüm özeti: Kemal’in yönetim kuruluna kendini takdim ettiği sırada, Emir’in Kemal ile Nihan’ın bakışmalarını yakalaması, ağır yenilgisine, beynini yakan şüpheyi ekler. Kemal ile Nihan arasında yeniden bir bağ kurulup kurulmadığını mutlaka ortaya çıkarmalıdır. Emir’in Asu’nun ihanetiyle yüzleşmesi de tam bu sarsıntının üstüne olur. İki kardeş kılıçlarını çektiğinde, bu restleşmenin sonucu beklenmedik şekilde neticelenir.

Kemal, Emir’e tattırdığı mağlubiyetin etkisini izlerken, Nihan’la baş başa kalma fırsatını elleriyle yaratır. Sadece Emir’e savaşında değil, Nihan’a aşkında da sınır tanımaz. Nihan ise Kemal’in Asu’yla resmen evlenmiş olmasının sonuçlarını merak etmektedir. Kemal’in bu evliliğin geleceğiyle ilgili son bir hamlesi daha vardır. (Kaynak: STAR TV)

21 Aralık 2016 Reyting Sonuçları