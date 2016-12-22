21 Aralık 2016 Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul

Emre Arısoy
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21 Aralık 2016 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Çarşamba günlerinin vazgeçilmezi Diriliş Ertuğrul 70. Bölüm ile yine liderliği kimselere bırakmamış.

Özeti ile birlikte bir Çarşamba gününü daha büyük bir reyting sonucu ile Kara Sevda‘nın önünde birinci bitirmiş.

21 aralik 2016 reyting sonuclari

Diriliş Ertuğrul 70. Bölüm özeti: Simon, Turgut’un sadakatini kullanarak Ertuğrul’u zehirlemiş, ancak Ertuğrul bu suikasttan kurtulmayı başarmıştı. Bu suikast girişimini kendi lehine kullanarak Hanlı Pazar’ı basmaya karar veren Ertuğrul Bey, bu baskında başarılı olup Hanlı Pazar’ı fethedebilecek mi? Kayıların baskın yapacağından haberdar olan Simon, Ertuğrul’a rağmen Turgut’tan ve tüm Kayılardan Maria’nın intikamını alabilecek mi?

Ertuğrul Bey içi yaş döken tek oba Kayı Obası değildir. Çavdar Obası da Ertuğrul’un beklenmedik ölümünün yasını tutmaktadır. Ancak Kayıların bu zor durumundan dahi faydalanmayı amaçlayan Ural hangi stratejinin peşindedir? Tam da Aslıhan’ı Ertuğrul’la evlendirmeyi amaçlayan Candar Bey, gelişen hadiselerden sonra hangi karara varacak? Bütün bunlar yaşanırken Toktamış ve Ertuğrul’un zehirlenmelerindeki benzerliğin peşini bırakmayan Aliyar, ağabeyi Ural’ın izine ulaşabilecek mi? (Kaynak: TRT1)

kara sevda 49

İkinci sırada yer alan Kara Sevda 49. Bölüm özeti: Kemal’in yönetim kuruluna kendini takdim ettiği sırada, Emir’in Kemal ile Nihan’ın bakışmalarını yakalaması, ağır yenilgisine, beynini yakan şüpheyi ekler. Kemal ile Nihan arasında yeniden bir bağ kurulup kurulmadığını mutlaka ortaya çıkarmalıdır. Emir’in Asu’nun ihanetiyle yüzleşmesi de tam bu sarsıntının üstüne olur. İki kardeş kılıçlarını çektiğinde, bu restleşmenin sonucu beklenmedik şekilde neticelenir.

Kemal, Emir’e tattırdığı mağlubiyetin etkisini izlerken, Nihan’la baş başa kalma fırsatını elleriyle yaratır. Sadece Emir’e savaşında değil, Nihan’a aşkında da sınır tanımaz. Nihan ise Kemal’in Asu’yla resmen evlenmiş olmasının sonuçlarını merak etmektedir. Kemal’in bu evliliğin geleceğiyle ilgili son bir hamlesi daha vardır. (Kaynak: STAR TV)

21 Aralık 2016 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1DIRILIS ERTUGRULTRT 113.1728.15
2DIRILIS ERTUGRUL (OZET)TRT 17.115.5
3KARA SEVDASTAR TV6.6414.44
4SHOW ANA HABERSHOW TV6.3315.88
5NO:309FOX TV5.6511.95
6MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.527.88
7FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.3213.26
8GALATASARAY-TUZLASPOR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASIATV5.1810.82
9EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.8417.73
10ATV ANA HABERATV4.811.98
11KANAL D ANA HABERKANAL D4.7511.67
12ESRA EROL’DAATV4.7414.92
13SICAK GELISMEKANAL D4.4611.71
14ZUHAL TOPAL’LASTAR TV4.0912.95
15KARA SEVDA (OZET)STAR TV3.928.76
16DELI DIVANEKANAL 73.8213.18
17POYRAZ KARAYELKANAL D3.688.04
18ERHAN CELIK ILE ANA HABERTRT 13.668.84
19HABER ONUSHOW TV3.529.42
20NO:309 (OZET)FOX TV3.297.65

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