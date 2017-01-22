21 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

21 Ocak 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Survivor 2017 bu sene de fırtına gibi başladı ve özetiyle birlikte Kalbimdeki Deniz‘i geçmeyi bildi.

Özeti ile birlikte 18 reyting alan Survivor 2017‘in ilk bölümünde ise şöyle şeyler yaşandı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği Survivor 2017 ilk bölümünde birbirinden yetenekli yarışmacıların kıyasıya mücadelesine bir kez daha tanık olduk. Televizyon başındakiler bir sürprizle karşılaştı. Çünkü Acun Ilıcalı Survivor alanına kendisinin kullandığı bir TIR ile giriş yaptı. İzleyenlere büyük sürpriz yaşatan Acun Ilıcalı, alana gelince TIR’dan inerek yarışmacıların bulunduğu bölüme geçti. İlk bölümde İlhan Mansız’ın hızı ve atletik yapısı ve Erdi’nin konuşma tarzı ön plana çıktı. Bu iki yarışmacı arasında ilerleyen bölümlerde elektrik artabilir.

Survivor 2017‘nin ezici üstünlüğü yüzünden kendine üçüncü sırada yer bulabilen Kalbimdeki Deniz 13. bölüm ise yine entrikalarla doluydu. Fikriye, Mustafa’nın Ece yüzünden mahallenin gençleriyle kavga ettiğini söyleyerek, baba oğulu karşı karşıya getirir. Bununla da kalmayıp aynı sebepten Deniz’i de ezmeye çalışır. Mirat’ın anlattığı akrepli hikaye ile büyük sarsıntı yaşayan Fikriye bir de üstüne Mirat tarafından istenmeyince, ilk kez Mirat’a tavır koymaya başlar. Fikriye ve Hülya, Deniz ve Mirat arasındaki yakınlaşmanın artık önüne geçilemeyeceğinden kaygı duyarlarken, Hülya’nın eline Mirat’ı Deniz’den uzaklaştırabilecek bir koz geçer. Bağlantılarını kullanarak bu kozu oynamak ister.

Gördüğünüz gibi Survivor 2017 ve Kalbimdeki Deniz beklentileri karşıladıkları bir bölüm ile bizlerleydi. Biri aradan büyük farkla sıyrılmış olmasına rağmen güzel bir gündü cumartesi.

Bakalım gelecek hafta neler yaşanacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

21 Ocak 2017 Reyting Sonuçları