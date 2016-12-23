22 Aralık 2016 Reyting Sonuçları: Show Ana Haber

22 Aralık 2016 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Show Ana Haber, Vatanım Sensin dizisinin önünde çok küçük bir farkla akşamı lider tamamlamış.

Birinciliği çok küçük bir farkla kaçıran Vatanım Sensin 9. bölüm yaşananları ise şöyle: Cevdet’in kimliği deşifre olmadan önce Ölmez Hasan’dan kurtulması gerekmektedir. Bir taraftan da silahları bulan Azize’nin hayatı tehlike altındadır. Tevfik ise kendisiyle ilgili en önemli sırrı öğrenen Azize ile ilgili kararını vermede acele etmez. Diğer yandan, Amasya genelgesinde alınan kararlar Türk halkını umutlandırmıştır. Ancak, İtilaf devletlerinin Yunan Ordusuna destek olmak için gönderdiği önemli miktarda askeri mühimmat ise bu umuda gölge düşürür. Cevdet’in bu konuyu acil bir şekilde çözmesi gerekir. Görevi ise mühimmatı tamamıyla imha etmektir. Ancak, ummadığı engellerle karşılaşacak olan Cevdet, bir kez daha ailesiyle büyük bir sınav vermek zorunda kalır.

Bakalım gelecek hafta Vatanım Sensin 10. Bölüm neler yaşatacak ve dalgalı giden reyting sıralaması bir kez daha değişecek mi?

22 Aralık 2016 Reyting Sonuçları