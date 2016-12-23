22 Aralık 2016 Reyting Sonuçları: Show Ana Haber

Emre Arısoy
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22 Aralık 2016 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Show Ana Haber, Vatanım Sensin dizisinin önünde çok küçük bir farkla akşamı lider tamamlamış.

22 aralik 2016 reyting sonuclari
Fotoğraf: Show TV

Birinciliği çok küçük bir farkla kaçıran Vatanım Sensin 9. bölüm yaşananları ise şöyle: Cevdet’in kimliği deşifre olmadan önce Ölmez Hasan’dan kurtulması gerekmektedir. Bir taraftan da silahları bulan Azize’nin hayatı tehlike altındadır. Tevfik ise kendisiyle ilgili en önemli sırrı öğrenen Azize ile ilgili kararını vermede acele etmez. Diğer yandan, Amasya genelgesinde alınan kararlar Türk halkını umutlandırmıştır. Ancak, İtilaf devletlerinin Yunan Ordusuna destek olmak için gönderdiği önemli miktarda askeri mühimmat ise bu umuda gölge düşürür. Cevdet’in bu konuyu acil bir şekilde çözmesi gerekir. Görevi ise mühimmatı tamamıyla imha etmektir. Ancak, ummadığı engellerle karşılaşacak olan Cevdet, bir kez daha ailesiyle büyük bir sınav vermek zorunda kalır.

Bakalım gelecek hafta Vatanım Sensin 10. Bölüm neler yaşatacak ve dalgalı giden reyting sıralaması bir kez daha değişecek mi?

22 Aralık 2016 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1SHOW ANA HABERSHOW TV615.37
2VATANIM SENSINKANAL D5.9413.18
3FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.8114.81
4MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.6628.69
5CESUR VE GUZELSTAR TV5.5412.36
6DUGUN DERNEK 2 SUNNET (T.S)TV85.211.49
7ATV ANA HABERATV5.0812.91
8ESRA EROL’DAATV4.7215.23
9EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.5516.99
10UMUDA KELEPCE VURULMAZFOX TV4.3810.2
11KANAL D ANA HABERKANAL D4.2410.98
12SICAK GELISMEKANAL D3.9210.56
13ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.8412.44
14DUGUN DERNEK 2 SUNNET (T.S) (TKR)TV83.7910.74
15CESUR YUREKSHOW TV3.78.59
16YILDIZLAR KARMASI SEHITLERE SAYGI OZELTRT 13.517.9
17YETERATV3.367.84
18DELI DIVANEKANAL 73.2711.65
19VATANIM SENSIN (OZET)KANAL D3.257.64
20ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D3.210.31

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