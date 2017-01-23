22 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Survivor 2017 yayına başladığı günden beri liderliğini sürdürüyor. Show Ana Haber ise amansız bir takipte!

Survivor 2017‘de dün ilk dokunulmazlık oyunu ve konsey gecesi yaşandı. Dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı, bireysel dokunulmazlığı ise gönüllüler takımından Volkan Çetinkaya kazandı. Konseyde gönüllüler takımından ismi en çok yazılan Erdi ilk eleme adayı oldu. Volkan Çetinkaya’nın ismini verdiği Fulya Şahin ise ikinci eleme adayı oldu. Konsey’de bir ilk yaşandı ve adaya katılmak için 4 yeni isim aday oldu.

İkinci sırada yer alan Show Ana Haber‘in amansız takibi ise devam ediyor. Bakalım Survivor’ın hegemonyasını bitirebilecek mi? Sorunun cevabı uzun bir süre için “Hayır!” gibi görünüyor olsa da pek tabii ki izleyicinin neyi seçeceği de belli olmuyor.

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Survivor’ın yükselen ve yüksek oranda izlenmesi düşecek mi? Yoksa artarak devam mı edecek? Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarını aşağıda bulabilirsiniz.

22 Ocak 2017 Reyting Sonuçları