22 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Emre Arısoy
-
0
55

22 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Survivor 2017 yayına başladığı günden beri liderliğini sürdürüyor. Show Ana Haber ise amansız bir takipte!

22 ocak 2017 reyting sonuclari

Survivor 2017‘de dün ilk dokunulmazlık oyunu ve konsey gecesi yaşandı. Dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı, bireysel dokunulmazlığı ise gönüllüler takımından Volkan Çetinkaya kazandı. Konseyde gönüllüler takımından ismi en çok yazılan Erdi ilk eleme adayı oldu. Volkan Çetinkaya’nın ismini verdiği Fulya Şahin ise ikinci eleme adayı oldu. Konsey’de bir ilk yaşandı ve adaya katılmak için 4 yeni isim aday oldu.

İkinci sırada yer alan Show Ana Haber‘in amansız takibi ise devam ediyor. Bakalım Survivor’ın hegemonyasını bitirebilecek mi? Sorunun cevabı uzun bir süre için “Hayır!” gibi görünüyor olsa da pek tabii ki izleyicinin neyi seçeceği de belli olmuyor.

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Survivor’ın yükselen ve yüksek oranda izlenmesi düşecek mi? Yoksa artarak devam mı edecek? Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarını aşağıda bulabilirsiniz.

22 Ocak 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingShare
1SURVIVORTV89.4821.76
2SHOW ANA HABERSHOW TV5.1213.56
3SURVIVOR OZETTV84.8612.4
4HAYAT BAZEN TATLIDIRSTAR TV4.710.83
5O HAYAT BENIMFOX TV4.4210.74
6ATV ANA HABERATV3.910.25
7HABER ONUSHOW TV3.7310.79
8BODRUM MASALIKANAL D3.698.44
9KANAL D HABERKANAL D3.589.4
10GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV3.549.3
11ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D3.3211.63
12SICAK GELISMEKANAL D3.218.93
13GULDUY GULDUY SHOW COCUK OZETSHOW TV3.137.65
14ATV HABERATV2.647.4
15CARKIFELEKSHOW TV2.617.6
16GULDUY GULDUY SHOW COCUKSHOW TV2.65.88
17HAYAT BAZEN TATLIDIR (OZET)STAR TV2.596.47
18KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERIKANAL 72.547.56
19O HAYAT BENIM (OZET)FOX TV2.526.11
20BABA CAN’DIRTRT 12.475.63

Yeni ÇıkanlarYazarın Diğer İçerikleri