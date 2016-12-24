23 Aralık 2016 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar 422. Bölüm

23 Aralık 2016 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Kanal D’de yayınlanan Arka Sokaklar 422. Bölüm Cuma akşamını Aşk ve Mavi‘nin önünde lider tamamlamış.

Arka Sokaklar 422. Bölüm özeti: Veysel ve Sezgin cezaevi görüş odasında ekibin üzerine sağlam olduğunu düşündükleri delillerle gitmek için görüşür. Sezgin, hücresinde herkesten sakladığı cep telefonuyla Sema’yı arar. Sema ise evladını kaybetmenin acısına dayanamayan bir anne olduğu için Sezgin’e öfke, kin ve nefretini kusar. Sezgin, bu görüşmenin ardından Veysel ile iş birliği yapmaya, kızının intikamını Rıza baba ve ekibinden almaya karar verir.

İkinci sırada yer alan Aşk ve Mavi 8. Bölüm özeti: Ali, otuzlu yaşlarda zengin bir ailenin biricik oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürmesinden dolayı uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında sık sık mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve evlenmeye karar verirler Mavi’nin hapishanede onca insan arasından mektuplaşmak için Ali’yi seçmesi ise pek tabii ki tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce Ali tarafından öldürülen Ahmet’in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kabusa çeviren adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil Ali değil abisi Cemal’dir. Ali yufka yürekli olduğu için Cemal’in karısı ve çocukları olduğu düşünerek suçu üstüne alır ve yıllarca onun yerine hapis yatar. Bu sırada Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi’nin kimliğini görüp her şeyi anlar ancak aşkı için susar. Düğün gecesi Mavi, Ali’yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi’yi Polise şikayet etmez. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlar.

Bakalım gelecek hafta ne olacak? Aşk ve Mavi iki haftadır Arka Sokaklar‘a kaptırdığı liderliği geri alabilecek mi?

23 Aralık 2016 Reyting Sonuçları