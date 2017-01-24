23 Ocak 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. İçerde 18. Bölüm ile bir pazartesi gününü daha lider tamamladı. Kırgın Çiçekler ve Survivor 2017 ise yakın takipte.

İçerde 18. Bölüm özeti: Kebapçı Celal‘in, Coşkun ve Yaşar’ı yakaladığı sırada olay yerine Yusuf Müdür ve ekibi damlar. Yusuf, Coşkun ve Yaşar’ı Celal’den korumak için oradan alır ve ifadelerini almak üzere Organize Şube’ye götürür. Mert ailesini öğrenmek için, Sarp, Umut’u sormak için, Celal ise Coşkun’u öldürmek için Coşkun’un peşindedir. Herkes harekete geçmek için Coşkun’un Organize’den çıkmasını bekliyordur. Tehlikenin farkında olan Coşkun kendisini korumak için Yaşar’la birlikte hareket edecektir. Coşkun gittikçe köşeye sıkışır, artık yolun sonuna geldiğini düşünüyordur…

İkinci sırada yer alan Kırgın Çiçekler‘in 68. Bölümünde yaşananlar ise: Nazan, Defne’yi yetimhaneye bırakıp gider. Defne kızların odasında sinir krizi geçirir. Nazan’a iyice bilenerek Serkan’a evlatlık oldukları gerçeğini söyler. Serkan, Nazan’ın karşısına dikilerek hesap sorar. Sadullah’ın evlilik kutlaması yapılırken Zehra ve Songül arasında ipler gerilir. Kemal, Mesude’nin yasal haklarını üzerine alır. Yetimhaneye gelerek Eylül’ü almak ister. Feride ve kızlar korku içinde köşeye sıkışır. Eylül, Kemal’le eve dönmemek için bir çözüm bulmak zorundadır.

Bakalım gelecek hafta neler getirecek? Survivor 2017 İçerde’yi tahtından edebilecek mi? Bir sürpriz yaşanacak mı?

Fazla uzatmadan Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim.

23 Ocak 2017 Reyting Sonuçları