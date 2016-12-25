24 Aralık 2016 Reyting Sonuçları: Kalbimdeki Deniz

Emre Arısoy
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24 Aralık 2016 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Kalbimdeki Deniz 10. Bölüm ile bir Cumartesi gününü daha lider O Ses Türkiye‘nin önünde lider tamamlamış.

24 aralik 2016 reyting sonuclari
Fotoğraf: FOX TV

Kalbimdeki Deniz 10. Bölüm özeti: Deniz, Alihan ile sahte sosyal medya hesabı üzerinden yazışır ve öğrendikleri şeyler sonrası şok olur. Bu sırada Ece ve Mustafa yakınlaşır. Bu yakınlaşma Fikriye’yi harekete geçirir. Çünkü Mustafa’yı kızı dururken ona kaptırmamak istemez. Hülya ise Mirat ve Deniz’in gözünü boyamak için bazı jestler yapar. Kendisi hakkında gerçeği öğrenen Hülya’nın sıkıştırmaları ve Deniz’le arasının düzelmesini hazmedemeyen Fikriye’nin iğneleyici sözlerinden bunalan Diyar’ı değişik ve muhteşem bir sürpriz beklemektedir. Şebnem ve Alihan ise büyük bir hesaplaşma yaşar. Şebnem’in bebeğini aldıracağını söylemesi ile Alihan geri adım atmak zorunda kalır. Yeni işinde büyük fedakarlıklarla çalışan Deniz, Alihan’la görüşmesinin yarattığı ve içine attıklarının stresiyle bebeğini kaybeder.

İkinci sırada az bir farkla O Ses Türkiye yer almış. Show TV’nin eğlenceli dizisi Aşk Laftan Anlamaz ise Ana Haber’in ardından kendine dördüncü sırada yer bulabilmiş.

24 Aralık 2016 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1KALBIMDEKI DENIZFOX TV6.8616
2O SES TURKIYETV86.1114.26
3SHOW ANA HABERSHOW TV5.3814.27
4ASK LAFTAN ANLAMAZSHOW TV4.9411.53
5KERTENKELE YENIDEN DOGUSATV4.5310.48
6GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV4.4611.78
7O SES TURKIYE OZETTV84.3810.97
8ATV ANA HABERATV4.2811.31
9KALBIMDEKI DENIZ (OZET)FOX TV4.069.89
10HABER ONUSHOW TV3.8210.59
11KANAL D ANA HABERKANAL D3.8110.05
12DELI DIVANEKANAL 73.7813.05
13SABIT KANCA 2 (T.S)STAR TV3.68.51
14SEVKAT YERIMDAR (T.S)KANAL D3.578.79
15SICAK GELISMEKANAL D3.569.69
16KERTENKELE YENIDEN DOGUS (OZET)ATV3.478.87
17KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERIKANAL 73.419.76
18ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D3.3911.07
19DUNYALAR SAVASI (Y.S)KANAL D3.37.75
20BUZ DEVRI (Y.S)ATV3.1913.21

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