24 Aralık 2016 Reyting Sonuçları: Kalbimdeki Deniz

24 Aralık 2016 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Kalbimdeki Deniz 10. Bölüm ile bir Cumartesi gününü daha lider O Ses Türkiye‘nin önünde lider tamamlamış.

Kalbimdeki Deniz 10. Bölüm özeti: Deniz, Alihan ile sahte sosyal medya hesabı üzerinden yazışır ve öğrendikleri şeyler sonrası şok olur. Bu sırada Ece ve Mustafa yakınlaşır. Bu yakınlaşma Fikriye’yi harekete geçirir. Çünkü Mustafa’yı kızı dururken ona kaptırmamak istemez. Hülya ise Mirat ve Deniz’in gözünü boyamak için bazı jestler yapar. Kendisi hakkında gerçeği öğrenen Hülya’nın sıkıştırmaları ve Deniz’le arasının düzelmesini hazmedemeyen Fikriye’nin iğneleyici sözlerinden bunalan Diyar’ı değişik ve muhteşem bir sürpriz beklemektedir. Şebnem ve Alihan ise büyük bir hesaplaşma yaşar. Şebnem’in bebeğini aldıracağını söylemesi ile Alihan geri adım atmak zorunda kalır. Yeni işinde büyük fedakarlıklarla çalışan Deniz, Alihan’la görüşmesinin yarattığı ve içine attıklarının stresiyle bebeğini kaybeder.

İkinci sırada az bir farkla O Ses Türkiye yer almış. Show TV’nin eğlenceli dizisi Aşk Laftan Anlamaz ise Ana Haber’in ardından kendine dördüncü sırada yer bulabilmiş.

24 Aralık 2016 Reyting Sonuçları