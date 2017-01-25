24 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

24 Ocak 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Survivor 2017 ve Anne‘nin önünde salı gününü lider tamamlamış.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. Bölüm özeti: Hızır, Ünal Kaplan yerine Özer’i yok ederek CIA ile alenen savaş başlatmıştır. Özer’in ölümü tahmin edildiği gibi masaya huzur getirmez. Arkasında bıraktığı ortağı Ercüment, kendine yapılan yanlışı kolay kolay kabul etmeye niyeti olmayan CIA’in yeni silahı olacaktır. Bu sürpriz gelişme, zamanla toparlanmaya başlayan masanın, iyiye giden ticareti için bir tehdittir. Hızır’ın gözünü korkutmak ise öyle kolay olmayacaktır. Lider olarak masaya kurulan tuzaklara karşılık vermekte geç kalmaz. Huzur kaçırmak isteyenlere inat birlik beraberlik mesajı vermek adına organize ettikleri gecede adeta düşman çatlatacaklardır.

İkinci sırada yer alan Survivor 2017 ise tüm hızıyla devam ederken Anne kendine üçüncü sırada yer bulabilmiş. Değişkenlik gösteren reyting sonuçları heyecanı da beraberinde getiriyor.

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Sıralamada değişiklikler olacak mı? Total grubunun Top 20’sinde yer alan programları aşağıda bulabilirsiniz.

24 Ocak 2017 Reyting Sonuçları