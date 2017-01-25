24 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Emre Arısoy
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24 Ocak 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Survivor 2017 ve Anne‘nin önünde salı gününü lider tamamlamış.

24 ocak 2017 reyting sonuclari

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. Bölüm özeti: Hızır, Ünal Kaplan yerine Özer’i yok ederek CIA ile alenen savaş başlatmıştır. Özer’in ölümü tahmin edildiği gibi masaya huzur getirmez. Arkasında bıraktığı ortağı Ercüment, kendine yapılan yanlışı kolay kolay kabul etmeye niyeti olmayan CIA’in yeni silahı olacaktır. Bu sürpriz gelişme, zamanla toparlanmaya başlayan masanın, iyiye giden ticareti için bir tehdittir. Hızır’ın gözünü korkutmak ise öyle kolay olmayacaktır. Lider olarak masaya kurulan tuzaklara karşılık vermekte geç kalmaz. Huzur kaçırmak isteyenlere inat birlik beraberlik mesajı vermek adına organize ettikleri gecede adeta düşman çatlatacaklardır.

İkinci sırada yer alan Survivor 2017 ise tüm hızıyla devam ederken Anne kendine üçüncü sırada yer bulabilmiş. Değişkenlik gösteren reyting sonuçları heyecanı da beraberinde getiriyor.

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Sıralamada değişiklikler olacak mı? Total grubunun Top 20’sinde yer alan programları aşağıda bulabilirsiniz.

24 Ocak 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZATV8.8120.29
2SURVIVORTV88.3119.1
3ANNESTAR TV6.314.37
4MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.1426.27
5ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)ATV5.112.72
6SHOW ANA HABERSHOW TV5.0313.44
7FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.7312.54
8ATV ANA HABERATV4.6612.33
9ESRA EROL’DAATV4.4315.03
10EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.2316.3
11ZUHAL TOPAL’LASTAR TV4.1714.22
12ANNE (OZET)STAR TV4.1610.35
13SICAK GELISMEKANAL D4.0711.38
14SURVIVOR OZETTV83.79.68
15HAYAT SARKISIKANAL D3.588.4
16HUKUMET KADIN (T.S)SHOW TV3.528.29
17AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.519.3
18HAVA DURUMUATV3.077.99
19ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D2.9610.32
20BENI AFFETSTAR TV2.9413.91

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