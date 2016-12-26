25 Aralık 2016 Reyting Sonuçları: Show Ana Haber

25 Aralık 2016 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Show Ana Haber, Pazar akşamını O Ses Türkiye ve O Hayat Benim‘in önünde lider tamamlamış.
O Ses Türkiye‘de Dodan Özer fırtınası esiyor. Haydar Haydar parçasıyla jüriyi kendisine hayran bırakan Dodan Özer salondan ve jürilerden büyük alkış aldı. 21 yıldır müzikle uğraştığını söyleyen Dodan Özer, 2 albüm ve bir proje albümüne sahip olduğunu ifade etti. Konserlere çıkmaya devam ettiğini ifade eden Dodan, ilerleyen dönemlerde de konserlerinin devam edeceğini söyledi.
Seyircinin “Bir daha!” isteği üzerine Haydar Haydar’ı bir kez daha seslendiren Dodan, Jüriyi de kırmayarak bir parça da onlar için seslendirdi. Bu sefer Avşar Elleri’ni söyledi ve takdir üzerine takdir topladı.
Jüriyi tam anlamıyla mest eden Dodan, tercihini Hadise’den yana kullanınca Gökhan “Bu senenin şampiyonu geliyor!” yorumu yaptı.
Bakalım gelecek hafta neler olacak?
25 Aralık 2016 Reyting Sonuçları
|#
|Program Adı
|Kanal
|Reyting
|Paylaşım
|1
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|6.47
|16.08
|2
|O SES TURKIYE
|TV8
|5.66
|13.2
|3
|O HAYAT BENIM
|FOX TV
|5.49
|12.53
|4
|HAYAT BAZEN TATLIDIR
|STAR TV
|5.24
|11.69
|5
|HABER ONU
|SHOW TV
|4.81
|12.59
|6
|ATV ANA HABER
|ATV
|4.66
|11.52
|7
|GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU
|FOX TV
|4.53
|11.22
|8
|O SES TURKIYE OZET
|TV8
|4.33
|9.99
|9
|BODRUM MASALI
|KANAL D
|4.33
|9.49
|10
|KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI
|KANAL 7
|4.3
|11.71
|11
|DELI DIVANE
|KANAL 7
|4.04
|13.5
|12
|HAYAT BAZEN TATLIDIR (OZET)
|STAR TV
|3.86
|8.97
|13
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|3.8
|9.31
|14
|SIRINLER (Y.S)
|ATV
|3.7
|13.63
|15
|DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA
|SHOW TV
|3.52
|7.7
|16
|O HAYAT BENIM (OZET)
|FOX TV
|3.38
|7.73
|17
|ATV HABER
|ATV
|3.36
|8.6
|18
|KIRGIN CICEKLER (TKR)
|ATV
|3.14
|10.41
|19
|SEVIYOR SEVMIYOR
|ATV
|2.93
|6.73
|20
|BODRUM MASALI (OZET)
|KANAL D
|2.92
|6.66