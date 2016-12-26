25 Aralık 2016 Reyting Sonuçları: Show Ana Haber

Emre Arısoy
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25 Aralık 2016 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Show Ana Haber, Pazar akşamını O Ses Türkiye ve O Hayat Benim‘in önünde lider tamamlamış.

25 aralik 2016 reyting sonuclari

O Ses Türkiye‘de Dodan Özer fırtınası esiyor. Haydar Haydar parçasıyla jüriyi kendisine hayran bırakan Dodan Özer salondan ve jürilerden büyük alkış aldı. 21 yıldır müzikle uğraştığını söyleyen Dodan Özer, 2 albüm ve bir proje albümüne sahip olduğunu ifade etti. Konserlere çıkmaya devam ettiğini ifade eden Dodan, ilerleyen dönemlerde de konserlerinin devam edeceğini söyledi.

Seyircinin “Bir daha!” isteği üzerine Haydar Haydar’ı bir kez daha seslendiren Dodan, Jüriyi de kırmayarak bir parça da onlar için seslendirdi. Bu sefer Avşar Elleri’ni söyledi ve takdir üzerine takdir topladı.

Jüriyi tam anlamıyla mest eden Dodan, tercihini Hadise’den yana kullanınca Gökhan “Bu senenin şampiyonu geliyor!” yorumu yaptı.

Bakalım gelecek hafta neler olacak?

25 Aralık 2016 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1SHOW ANA HABERSHOW TV6.4716.08
2O SES TURKIYETV85.6613.2
3O HAYAT BENIMFOX TV5.4912.53
4HAYAT BAZEN TATLIDIRSTAR TV5.2411.69
5HABER ONUSHOW TV4.8112.59
6ATV ANA HABERATV4.6611.52
7GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV4.5311.22
8O SES TURKIYE OZETTV84.339.99
9BODRUM MASALIKANAL D4.339.49
10KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERIKANAL 74.311.71
11DELI DIVANEKANAL 74.0413.5
12HAYAT BAZEN TATLIDIR (OZET)STAR TV3.868.97
13KANAL D ANA HABERKANAL D3.89.31
14SIRINLER (Y.S)ATV3.713.63
15DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDASHOW TV3.527.7
16O HAYAT BENIM (OZET)FOX TV3.387.73
17ATV HABERATV3.368.6
18KIRGIN CICEKLER (TKR)ATV3.1410.41
19SEVIYOR SEVMIYORATV2.936.73
20BODRUM MASALI (OZET)KANAL D2.926.66

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