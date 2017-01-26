25 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul

Emre Arısoy
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25 Ocak 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Diriliş Ertuğrul 74. Bölüm özeti ile birlikte No:309 ve Kara Sevda‘nın önünde liderliğini perçinlemiş.

25 ocak 2017 reyting sonuclari

Diriliş Ertuğrul 74. Bölüm özeti: Türlü oyunlara karşı göğüs geren, kurulan tuzağı tersine çeviren ve nihayet tekfurun kızını kurtararak kaleden sağ çıkmayı başaran Ertuğrul Bey ve alpları Tekfur’la dostluk ilişkisi kurmuşlardır. Fakat hain emelleriyle bu oyunu bozmak isteyen Vasilius boş durmayacaktır. Şimdiki planı Ertuğrul’un hanında Tekfur’u öldürterek Ertuğrul’u zor durumda bırakmak ve Türklerle Bizans arasında savaş başlatmaktır.

Diriliş Ertuğrul‘un özetini saymazsak ikinci sırada yer alan No:309 32. bölümünde ise Onur Lale ile barışmanın ve onun gönlünü almanın yollarını aramaktadır. Ne yaptıysa bir türlü olmayacaktır. Ama denemekten de vazgeçmez!

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Diriliş Ertuğrul‘u tahtından indirebilecek bir yapım olacak mı? Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarını aşağıda bulabilirsiniz.

25 Ocak 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1DIRILIS ERTUGRULTRT 112.4227.66
2DIRILIS ERTUGRUL (OZET)TRT 17.3217.52
3NO:309FOX TV5.913.23
4KARA SEVDASTAR TV5.7512.81
5SHOW ANA HABERSHOW TV5.4214.56
6MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.3125.99
7FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.8212.93
8ZUHAL TOPAL’LASTAR TV4.6815.86
9ATV ANA HABERATV4.5712.24
10EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.3216.38
11ESRA EROL’DAATV4.113.81
12BU SEHIR ARKANDAN GELECEKATV3.978.83
13SICAK GELISMEKANAL D3.8410.86
14NO:309 (OZET)FOX TV3.759.23
15ERHAN CELIK ILE ANA HABERTRT 13.739.74
16AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.539.46
17KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR)ATV3.198.22
18BENI AFFETSTAR TV3.0814
19KARA SEVDA (OZET)STAR TV2.937.4
20POYRAZ KARAYELKANAL D2.936.49

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