25 Ocak 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Diriliş Ertuğrul 74. Bölüm özeti ile birlikte No:309 ve Kara Sevda‘nın önünde liderliğini perçinlemiş.

Diriliş Ertuğrul 74. Bölüm özeti: Türlü oyunlara karşı göğüs geren, kurulan tuzağı tersine çeviren ve nihayet tekfurun kızını kurtararak kaleden sağ çıkmayı başaran Ertuğrul Bey ve alpları Tekfur’la dostluk ilişkisi kurmuşlardır. Fakat hain emelleriyle bu oyunu bozmak isteyen Vasilius boş durmayacaktır. Şimdiki planı Ertuğrul’un hanında Tekfur’u öldürterek Ertuğrul’u zor durumda bırakmak ve Türklerle Bizans arasında savaş başlatmaktır.

Diriliş Ertuğrul‘un özetini saymazsak ikinci sırada yer alan No:309 32. bölümünde ise Onur Lale ile barışmanın ve onun gönlünü almanın yollarını aramaktadır. Ne yaptıysa bir türlü olmayacaktır. Ama denemekten de vazgeçmez!

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Diriliş Ertuğrul‘u tahtından indirebilecek bir yapım olacak mı? Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarını aşağıda bulabilirsiniz.

25 Ocak 2017 Reyting Sonuçları