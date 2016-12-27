26 Aralık 2016 Reyting Sonuçları: İçerde 15. Bölüm

26 Aralık 2016 reyting sonuçları ile karşınızdayız. İçerde 15. Bölüm ile Kırgın Çiçekler‘in önünde pazartesi akşamını büyük bir üstünlük ile lider tamamlamış.

İçerde 15. Bölüm özeti: Sarp’ın “Umut Patron” hamlesi sonunda hezimete uğrar. Bu da normal olarak ortalığın toz duman olmasına sebep olur. Hem Yusuf Müdür’ü hastaneye yetiştirmek hem de olay yerindeki delillerin bir şekilde ortadan kaldırılması Sarp için kolay değildir. Sarp bu olanlardan dolayı kendisini suçlu hisseder. Diğer taraftan ise Yusuf Müdür’ün vurulduğu Organize Şube’de duyulunca tüm ekip hastaneye gider. Mert her zamanki gibi olanları didikler. Yusuf Müdür’ün hastaneye yaralı olarak nasıl geldiğini ve tüm olanları merak ediyordur. Hastanenin kamera kayıtlarını almak ister ama hastane polisi buna yetkisi olmadığını bahane ederek görüntüleri vermez. Bu da normal olarak Mert’in iyice kıllanmasına sebep olur. Davut ve Minik ise Alyanak’ı Sarı Hüsnü’nün mahallesinden alırlar. Alyanak için tehlike çanları bir kez daha çalar ve bu sefer yolun sonuna geldiğini düşünür. Celal, Melek’in Füsun’la görüştüğünü öğrenir ve çıldırır. Celal nihayet pişman olacağı bir hamle yapar…

İkinci sırada ise atv’de 65. Bölümü yayınlanan Kırgın Çiçekler her pazartesi olduğu gibi kendine yer bulmuş.

Bakalım gelecek hafta ne olacak? İçerde‘nin hakimiyeti devam edecek mi? Yoksa bir Kırgın Çiçekler‘den bir atak görebilecek miyiz?

26 Aralık 2016 Reyting Sonuçları