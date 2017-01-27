26 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Show Ana Haber uzun bir aranın ardından ldierliği kaptı. Onu Cesur ve Güzel ile Vatanım Sensin takip ediyor.
Hafta içi Jülide Ateş’in sunumu ile ekrana gelen Türkiye’nin ve Dünya’nın nabzını tutan Show Ana Haber Bülteni ilk 100’de izlenme rekoru kırarak tekrar zirveye oturdu.
Uzman muhabir kadrosu ve deneyimli ekibiyle hazırlanan haberler düzenlenen canlı yayın bağlantılarıyla olay yerlerinden aynı anda Show TV ekranlarına taşıyan Show Ana Haber dün akşamki yayını Total’de 6,25 izlenme oranı, 16,83 izlenme payı ile birinciliği göğüsledi.
İkinci sırada yer alan Cesur ve Güzel‘in 11. Bölümünde ise Sühan, yaşadığı olayın da etkisiyle, babasının canını yakmak için Cesur’a “evlenelim” der. Cesur için bu adım çok önemlidir. Çünkü Tahsin Korludağ’a tam anlamıyla bir savaş ilanıdır!
Bakalım gelecek hafta neler olacak? Show Ana Haber liderliğini devam ettirebilecek mi? Yoksa Vatanım Sensin bir sürpriz yaparak liderliği bu iki yapımdan alacak mı?
Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim.
26 Ocak 2017 Reyting Sonuçları
|#
|Program Adı
|Kanal
|Reyting
|Pay
|1
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|6.25
|16.83
|2
|CESUR VE GUZEL
|STAR TV
|5.95
|13.92
|3
|VATANIM SENSIN
|KANAL D
|5.8
|13.65
|4
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|5.6
|26.79
|5
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX TV
|5.04
|13.52
|6
|EVLENECEKSEN GEL
|SHOW TV
|4.76
|17.17
|7
|ATV ANA HABER
|ATV
|4.5
|12.04
|8
|ZUHAL TOPAL’LA
|STAR TV
|4.5
|14.69
|9
|UMUDA KELEPCE VURULMAZ
|FOX TV
|4.33
|10.25
|10
|ESRA EROL’DA
|ATV
|4.27
|13.92
|11
|SICAK GELISME
|KANAL D
|4.07
|11.32
|12
|O SES TURKIYE
|TV8
|4.02
|9.68
|13
|CESUR YUREK
|SHOW TV
|3.79
|8.84
|14
|VATANIM SENSIN (OZET)
|KANAL D
|3.75
|9.33
|15
|CESUR VE GUZEL (OZET)
|STAR TV
|3.68
|9.22
|16
|AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER
|KANAL D
|3.47
|9.29
|17
|HABER ONU
|SHOW TV
|3.36
|9.5
|18
|OLENE KADAR
|ATV
|3.25
|7.52
|19
|BENI AFFET
|STAR TV
|3.24
|13.52
|20
|ARKA SOKAKLAR (TKR)
|KANAL D
|3.15
|10.51