26 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Show Ana Haber

Emre Arısoy
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26 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Show Ana Haber uzun bir aranın ardından ldierliği kaptı. Onu Cesur ve Güzel ile Vatanım Sensin takip ediyor.

26 ocak 2017 reyting sonuclari

Hafta içi Jülide Ateş’in sunumu ile ekrana gelen Türkiye’nin ve Dünya’nın nabzını tutan Show Ana Haber Bülteni ilk 100’de izlenme rekoru kırarak tekrar zirveye oturdu.

Uzman muhabir kadrosu ve deneyimli ekibiyle hazırlanan haberler düzenlenen canlı yayın bağlantılarıyla olay yerlerinden aynı anda Show TV ekranlarına taşıyan Show Ana Haber dün akşamki yayını Total’de 6,25 izlenme oranı, 16,83 izlenme payı ile birinciliği göğüsledi.

cesur ve guzel
Fotoğraf: AY YAPIM

İkinci sırada yer alan Cesur ve Güzel‘in 11. Bölümünde ise Sühan, yaşadığı olayın da etkisiyle, babasının canını yakmak için Cesur’a “evlenelim” der. Cesur için bu adım çok önemlidir. Çünkü Tahsin Korludağ’a tam anlamıyla bir savaş ilanıdır!

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Show Ana Haber liderliğini devam ettirebilecek mi? Yoksa Vatanım Sensin bir sürpriz yaparak liderliği bu iki yapımdan alacak mı?

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim.

26 Ocak 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPay
1SHOW ANA HABERSHOW TV6.2516.83
2CESUR VE GUZELSTAR TV5.9513.92
3VATANIM SENSINKANAL D5.813.65
4MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.626.79
5FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.0413.52
6EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.7617.17
7ATV ANA HABERATV4.512.04
8ZUHAL TOPAL’LASTAR TV4.514.69
9UMUDA KELEPCE VURULMAZFOX TV4.3310.25
10ESRA EROL’DAATV4.2713.92
11SICAK GELISMEKANAL D4.0711.32
12O SES TURKIYETV84.029.68
13CESUR YUREKSHOW TV3.798.84
14VATANIM SENSIN (OZET)KANAL D3.759.33
15CESUR VE GUZEL (OZET)STAR TV3.689.22
16AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.479.29
17HABER ONUSHOW TV3.369.5
18OLENE KADARATV3.257.52
19BENI AFFETSTAR TV3.2413.52
20ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D3.1510.51

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