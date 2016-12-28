27 Aralık 2016 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Emre Arısoy
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27 Aralık 2016 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. Bölüm ile Anne 10. Bölümü çok az bir farkla geçerek akşamı lider tamamlamış.

27 aralik 2016 reyting sonuclari
Fotoğraf: ATV

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. Bölüm özeti: Hızır kendine ve devlete düşman olan güçlere çok yaklaşır. Masa ise kaosun son bulacağı inancıyla nihayet bir kez daha toplanır. Bu durum en çok Ünal Kaplan’ı tedirgin eder. Hızır ise bu toplantıyı üstlerine oynanan oyunu bozmak, net bir adım atmak üzere talep eder. Hainin kim olduğu artık bellidir ve eller bu kez onun ölümüne kalkacaktır. Ünal Kaplan’ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye’ye gelir. Ayağının tozuyla yaptığı eylem, ziyareti süresince epey can yakacağının sinyallerini verir…

anne 10
Fotoğraf: STAR TV

Çok az bir farkla liderliği kaptıran Anne 10. Bölüm ise yine izleyenlerin gözlerini doldurmayı başardı. Büyük sürprizlerin yaşandığı 10. Bölümde Turna sessizliğini sonunda bozuyor. Zeynep’in başının belaya girmesini istemeyen Turna, suskunluğuna son verip Şule ile mutluluk oyunu oynamaya başlar. Rıfat ile çevirdikleri tezgahı öğrenen Cengiz, Zeynep’in karşısına çıkarak, Turna konusunda bundan sonra tek muhatabın kendisi olduğunu söyler. Şule’nin Turna’yı pavyona götürmesi pavyon patronunu sinirlendirir. Bu esnada Turna’yı sormak üzere çocuk bürodan amir de pavyona gelmiştir. Polisin gelmesi pavyon müşterisini kaçırır. Patron bu zararı Cengiz’in ödemesini ister. Cengiz’in ertesi güne kadar parayı hazır etmesi gereklidir. Cengiz, bu durumu fırsata çevirerek Zeynep’ten 200.000 lira ister. Gönül de bir yandan para konusunda Zeynep’e yardımcı olmak ister. Zeynep, Gönül’deki paranın kaynağını Gazeteci Ali’yi de kullanarak öğrenir ve şok olup büyük tepki gösterir. Parayı kız kardeşlerinin de yardımıyla  bulur. Artık parayı götürme sırası gelmiştir. Ancak Zeynep buluşma yerine geldiğinde Cengiz yoktur. Rıfat’ın evine giden Zeynep’i orada büyük bir sürpriz bekler…

27 Aralık 2016 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZATV10.4623.14
2ANNESTAR TV10.1622.56
3ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)ATV6.3315.02
4ANNE (OZET)STAR TV6.0114.27
5SHOW ANA HABERSHOW TV5.9915.74
6MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.4329.43
7FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.3814.06
8ATV ANA HABERATV4.7112.3
9KIM MILYONER OLMAK ISTERATV4.5514.74
10KANAL D ANA HABERKANAL D4.511.59
11EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.4317.52
12ESRA EROL’DAATV4.1314.03
13HAYAT SARKISIKANAL D4.119.53
14SICAK GELISMEKANAL D3.9610.83
15ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.7612.83
16DELI DIVANEKANAL 73.4812.89
17HAVA DURUMUATV3.368.4
18STAR ANA HABERSTAR TV3.28.31
19HABER ONUSHOW TV3.148.84
20GULUMSE YETERSHOW TV2.966.87

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