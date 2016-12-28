27 Aralık 2016 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

27 Aralık 2016 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. Bölüm ile Anne 10. Bölümü çok az bir farkla geçerek akşamı lider tamamlamış.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. Bölüm özeti: Hızır kendine ve devlete düşman olan güçlere çok yaklaşır. Masa ise kaosun son bulacağı inancıyla nihayet bir kez daha toplanır. Bu durum en çok Ünal Kaplan’ı tedirgin eder. Hızır ise bu toplantıyı üstlerine oynanan oyunu bozmak, net bir adım atmak üzere talep eder. Hainin kim olduğu artık bellidir ve eller bu kez onun ölümüne kalkacaktır. Ünal Kaplan’ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye’ye gelir. Ayağının tozuyla yaptığı eylem, ziyareti süresince epey can yakacağının sinyallerini verir…

Çok az bir farkla liderliği kaptıran Anne 10. Bölüm ise yine izleyenlerin gözlerini doldurmayı başardı. Büyük sürprizlerin yaşandığı 10. Bölümde Turna sessizliğini sonunda bozuyor. Zeynep’in başının belaya girmesini istemeyen Turna, suskunluğuna son verip Şule ile mutluluk oyunu oynamaya başlar. Rıfat ile çevirdikleri tezgahı öğrenen Cengiz, Zeynep’in karşısına çıkarak, Turna konusunda bundan sonra tek muhatabın kendisi olduğunu söyler. Şule’nin Turna’yı pavyona götürmesi pavyon patronunu sinirlendirir. Bu esnada Turna’yı sormak üzere çocuk bürodan amir de pavyona gelmiştir. Polisin gelmesi pavyon müşterisini kaçırır. Patron bu zararı Cengiz’in ödemesini ister. Cengiz’in ertesi güne kadar parayı hazır etmesi gereklidir. Cengiz, bu durumu fırsata çevirerek Zeynep’ten 200.000 lira ister. Gönül de bir yandan para konusunda Zeynep’e yardımcı olmak ister. Zeynep, Gönül’deki paranın kaynağını Gazeteci Ali’yi de kullanarak öğrenir ve şok olup büyük tepki gösterir. Parayı kız kardeşlerinin de yardımıyla bulur. Artık parayı götürme sırası gelmiştir. Ancak Zeynep buluşma yerine geldiğinde Cengiz yoktur. Rıfat’ın evine giden Zeynep’i orada büyük bir sürpriz bekler…

27 Aralık 2016 Reyting Sonuçları