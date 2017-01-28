27 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar

Emre Arısoy
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27 Ocak 2017 reyting sonuçları belli oldu. Arka Sokaklar her cuma olduğu gibi bu cuma da Aşk ve Mavi ile Survivor 2017‘nin önünde liderliğini perçinlemiş.

27 ocak 2017 reyting sonuclari

Arka Sokaklar’ın 426. Bölüm özeti: Veysel’in ölümüyle beraber ekibin başında büyük bir sorun daha yer alır. Veysel’in ölümüyle ilgili bütün ekip savcıya ifade verecektir. Kenan Aslan, 2009’dan beri çete davasından hapistedir ve artık serbest kalma zamanı gelmiştir. Kenan’ın yokluğunda işleri göz bebeği biricik kızı Yeşim idare etmiştir. Yeşim, küçük yaşına rağmen güçlü bir mafya kadını haline gelir.

Kenan, Sezgin’i himayesine alır. Rıza ve ekibinden intikamını almak için istediği her şeyi yapacaktır. Tabi ki bunun karşılığında Sezgin’den bir isteği vardır. Kendisinin zamanında tutuklanmasını sağlayan Savcı Bekir’in ortadan kaldırılması…

İkinci sırada ise atv’nin başarılı dizisi Aşk ve Mavi yer alırken üçüncü sırada Survivor 2017 yer almış. Bakalım gelecek hafta neler getirecek? Arka Sokaklar‘ın liderliği devam edecek mi? Yoksa yukarıdaki yapımlardan bir tanesi aradan sıyrılabilecek mi?

Lafı fazla uzatmadan Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim.

27 Ocak 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1ARKA SOKAKLARKANAL D9.4121.84
2ASK VE MAVIATV8.2919.5
3SURVIVORTV87.1316.42
4ARKA SOKAKLAR (OZET)KANAL D5.2913.21
5SHOW ANA HABERSHOW TV5.2414.35
6MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.1826.1
7FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.7712.94
8EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.617.45
9ASK VE MAVI (OZET)ATV4.5511.29
10ATV ANA HABERATV4.4212
11ESRA EROL’DAATV4.2814.65
12ZUHAL TOPAL’LASTAR TV4.2514.63
13SICAK GELISMEKANAL D4.2312.23
14GULDUR GULDUR SHOWSHOW TV3.98.98
15SURVIVOR OZETTV83.8710.17
16AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.69.79
17GULDUR GULDUR SHOW OZETSHOW TV3.558.9
18YILDIZLAR SAHIDIMSTAR TV3.358
19BEYAZ SHOWKANAL D3.2714.23
20BENI AFFETSTAR TV3.113.64

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