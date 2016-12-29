28 Aralık 2016 Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul

Emre Arısoy
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28 Aralık 2016 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Diriliş Ertuğrul 71. Bölüm ve özeti ile birlikte bir çarşamba gününü daha lider tamamlamış.

28 aralik 2016 reyting sonuclari

Diriliş Ertuğrul 71. Bölüm özeti: Akıl ve Gönül arasında Civardaki tehlikelere karşı güçlerini birleştirmeleri gerektiği düşüncesiyle Candar Bey, Ertuğrul Bey’e kızıyla evlenmesi teklifinde bulunmuştur. Beklemediği bir teklifle karşılaşan Ertuğrul Bey, şimdi Candar Bey’le Halime arasındadır. Bir tarafta obasının geleceği bir tarafta canından çok sevdiği Halime arasında sıkışıp kalan Ertuğrul Bey nasıl bir karar verecektir?

kara sevda 50
Fotoğraf: Star TV

İkinci sırada yer alan Kara Sevda 50. bölümünde yaşananlar: Kemal, daha önce karşısına Deniz’in doktoru olarak çıkan kişinin gerçek bir doktor olmadığını anladıktan sonra araştırmasını derinleştirir. Nihan ve Emir’in kendisinden Deniz’le ilgili bir gerçeği saklama ihtimali, Kemal’in aklına tekrar peşinden gideceği o inancı düşürür. “Deniz benim kızım olabilir mi?

Bakalım yeni yıl neleri beraberinde getirecek? Filminebandim ailesi olarak hepinize “MUTLU YILLAR!

28 Aralık 2016 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1DIRILIS ERTUGRULTRT 112.6227.35
2DIRILIS ERTUGRUL (OZET)TRT 17.3516.52
3KARA SEVDASTAR TV6.5814.35
4NO:309FOX TV6.2213.53
5MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.7531.36
6FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.6514.51
7SHOW ANA HABERSHOW TV5.5914.43
8TUZLASPOR-GALATASARAY ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASIATV5.1310.95
9ATV ANA HABERATV4.8812.54
10EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.7317.81
11KANAL D ANA HABERKANAL D4.5911.66
12ESRA EROL’DAATV4.4414.33
13NO:309 (OZET)FOX TV4.399.93
14KARA SEVDA (OZET)STAR TV4.059.28
15ZUHAL TOPAL’LASTAR TV4.0213.03
16SICAK GELISMEKANAL D3.9810.62
17POYRAZ KARAYELKANAL D3.677.98
18ERHAN CELIK ILE ANA HABERTRT 13.669.13
19DELI DIVANEKANAL 73.5812.71
20HABER ONUSHOW TV3.178.59

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