28 Aralık 2016 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Diriliş Ertuğrul 71. Bölüm ve özeti ile birlikte bir çarşamba gününü daha lider tamamlamış.

Diriliş Ertuğrul 71. Bölüm özeti: Akıl ve Gönül arasında Civardaki tehlikelere karşı güçlerini birleştirmeleri gerektiği düşüncesiyle Candar Bey, Ertuğrul Bey’e kızıyla evlenmesi teklifinde bulunmuştur. Beklemediği bir teklifle karşılaşan Ertuğrul Bey, şimdi Candar Bey’le Halime arasındadır. Bir tarafta obasının geleceği bir tarafta canından çok sevdiği Halime arasında sıkışıp kalan Ertuğrul Bey nasıl bir karar verecektir?

İkinci sırada yer alan Kara Sevda 50. bölümünde yaşananlar: Kemal, daha önce karşısına Deniz’in doktoru olarak çıkan kişinin gerçek bir doktor olmadığını anladıktan sonra araştırmasını derinleştirir. Nihan ve Emir’in kendisinden Deniz’le ilgili bir gerçeği saklama ihtimali, Kemal’in aklına tekrar peşinden gideceği o inancı düşürür. “Deniz benim kızım olabilir mi?”

Bakalım yeni yıl neleri beraberinde getirecek? Filminebandim ailesi olarak hepinize “MUTLU YILLAR!”

28 Aralık 2016 Reyting Sonuçları