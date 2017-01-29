28 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Emre Arısoy
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28 Ocak 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017 yayınlanmaya başladığı andan itibaren tüm dengeleri bozdu ve Kalbimdeki Deniz‘i liderlikten etti.

28 ocak 2017 reyting sonuclari

Survivor 2017 nefes kesen mücadeleleri ile kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen Survivor dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımı yine bayrak yarışına kaldı. Ünlülüler takımından Sema ve İlhan; Gönüllüler takımında ise Berna ve Ogeday yarıştı. İlhan Mansız’ın hırsı ve azmi ile Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu.

Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı veda konseyine iki isim çıkardı. Konseyde en çok oyu alan Denisa ile bireysel dokunulmazlığı kazanan Ogeday’ın ismini söylediği Sadin veda konseyine kaldı

İkinci sırada ise Survivor gelene kadar liderliği kimselere burakmayan Kalbimdeki Deniz yer almış. Fox TV’nin en önemli dizilerinden biri olan Kalbimdeki Deniz 14. Bölümünde Mustafa’nın uğradığı saldırıyı fırsata çeviren Fikriye’nin Figen’i Mustafa’nın üzerine saldığını gördük. Ayrıca Fikriye, Ece’yi ve Deniz’i de ezmeyi dener ama Mirat’tan ağır bir karşılık alır.

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına birlikte bakalım.

28 Ocak 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1SURVIVORTV88.2120.1
2KALBIMDEKI DENIZFOX TV6.515.6
3SHOW ANA HABERSHOW TV5.0914.02
4RECEP IVEDIK 3 (T.S)STAR TV4.3611.11
5SURVIVOR OZETTV84.3511.39
6SICAK GELISMEKANAL D411.59
7GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV3.8510.52
8ATV ANA HABERATV3.8410.48
9KANAL D HABERKANAL D3.8310.45
10HABER ONUSHOW TV3.7411.14
11ASK LAFTAN ANLAMAZSHOW TV3.628.75
12ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D3.6113
13ADI EFSANEKANAL D3.488.54
14KIM MILYONER OLMAK ISTERATV3.468.37
15KALBIMDEKI DENIZ (OZET)FOX TV3.288.43
16KANA KAN HESAPLASMA (Y.S)STAR TV3.167.41
17SEKSENLERTRT 13.017.16
18KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERIKANAL 72.88.52
19DELI DIVANEKANAL 72.7510.08
20OLUM YARISI 2 (Y.S)ATV2.648.03

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